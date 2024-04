Đã bắt được phạm nhân Mai Văn Đệ trốn khỏi trại giam và gây ra vụ cướp taxi

Chiều ngày 3/4, lãnh đạo Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng công an đã bắt được đối tượng trốn khỏi Trại giam số 5 - Bộ Công an.



Phạm nhân Mai Văn Đệ đã bị lực lượng chức năng bắt được tại rừng sến Tam Quy ở huyện Hà Trung.

"Đối tượng đã bị bắt vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3/4, khi đang lẩn trốn tại rừng sến Tam Quy, thuộc địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá" - đại diện lãnh đạo Công an huyện Hà Trung thông tin.

Như Báo Dân Việt đã đưa tin, đêm qua (2/4), Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông tin khẩn về việc truy tìm một phạm nhân trốn khỏi trại giam và cướp taxi trên đường bỏ trốn. Theo đó, phạm nhân trốn khỏi trại là Mai Văn Đệ (SN 1991, quê Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Khi bỏ trốn, đối tượng mặc áo phông màu xanh, quần đùi kẻ ô vuông.