TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tìm phạm nhân trốn trại giam; nghi án cha đâm con tử vong rồi tự sát

Phạm nhân trốn khỏi trại giam, cướp taxi bỏ chạy

Như Dân Việt đã thông tin: Đêm 2/4, Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông tin khẩn về việc truy tìm một phạm nhân trốn khỏi trại giam và cướp taxi trên đường bỏ trốn.



Phạm nhân bỏ trốn được xác định là Mai Văn Đệ (33 tuổi).

Phạm nhân bỏ trốn được xác định là Mai Văn Đệ (33 tuổi), khi bỏ trốn đối tượng mặc áo phông màu xanh và quần đùi kẻ ô vuông. Trên đường trốn chạy, phạm nhân đã cướp taxi rồi di chuyển đến khu vực xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung thì bỏ lại chiếc taxi rồi lẩn trốn tiếp.

Phạm nhân Mai Văn Đệ khi bỏ trốn.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, người dân khu vực huyện Hà Trung và các địa bàn lân cận chú ý cảnh giác, đề phòng đối tượng trộm cắp, cướp tài sản, phương tiện trên đường chạy trốn.

Nếu ai có thông tin về đối tượng đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh theo số 02373.858.252 hoặc 0366695588.

Chiếc taxi phạm nhân cướp sau đó để lại trên đường bỏ chạy.

Điều tra nghi án cha đâm con tử vong rồi tự sát

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 2/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn, khiến 2 cha con tử vong.

Công an Quảng Nam đang điều tra vụ cha đâm con tử vong rồi tự sát. Ảnh minh họa

Theo đó, vào lúc 8h15 cùng ngày, tại khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), ông N.T.T (47 tuổi, ở khối phố Câu Hà) bất ngờ dùng dao đâm vào người con trai là N.Q.P (SN 2023, ở cùng địa phương) dẫn đến tử vong tại chỗ.



Sau đó, ông T dùng dao tự cắt cổ tự tử và được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên ông T đã tử vong.

"Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án mạng này", nguồn tin cho biết.

Thông tin mới vụ bé trai 8 tháng tuổi nghi bị đánh tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ việc bé trai 8 tháng tuổi tử vong bất thường trên địa bàn phường Thới Hòa. Nạn nhân là cháu N.H.T (SN 2023).

Bé trai tử vong sau khi bị V dùng tay, cây gỗ đánh. Ảnh: A.X.

Căn nhà nơi bà H thuê ở, đồng thời giữ trẻ thuê. Ảnh: A.X.

Theo điều tra ban đầu, bà Trần Thị T.H (SN 1989) sống cùng chồng, con gái là Lê Trần T.V (SN 2008, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang). Bà H làm nghề giữ trẻ thuê từ giữa năm 2023 đến nay tại căn nhà ở đường DJ4, phường Thới Hòa.

Từ tháng 3/2024, vợ chồng chị N (SN 2003, quê Hậu Giang) gửi 2 người con cho bà H giữ, trong đó có cháu T với giá 4,5 triệu đồng/tháng, giữ cả ngày lẫn đêm.

Ngày 25/3, bà H kêu con gái là V giữ cháu T. Trong lúc giữ vì thấy cháu T khóc nên thiếu nữ V dùng tay, cây gỗ đánh vào bụng, lưng và tay của bé.

Đến chiều 30/3, bà H tiếp tục đưa cháu T lên phòng cho V giữ. Lúc này cháu T khóc nên V ném cháu bé xuống nền nhà, sau đó đá mạnh 2 cái vào bên hông của cháu T.

Vài phút sau, thấy cháu T nằm im không cử động, V gọi cho bà H, đồng thời đưa bé đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của V để làm rõ. Tại cơ quan công an, V khai nhận do trong lúc giữ các bé, thấy T khóc nên bực tức, dùng tay, cây gỗ đánh vào bụng, hông của cháu T.

Công an thị xã Bến Cát cho hay, vụ việc có dấu hiệu của tội giết người nên đang củng cố hồ sơ, xử lý đồng thời chuyển Công an tỉnh Bình Dương để điều tra, làm rõ.

Bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm mang 3 lệnh truy nã sau 13 năm lẩn trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/4, nguồn tin cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Hoàng Tuấn Điệp sau 13 năm lẩn trốn. Đây là đối tượng mang 3 lệnh truy nã của công an các tỉnh Bình Thuận, Trà Vinh và Công an TP.Hải Phòng.

Đối tượng Hoàng Tuấn Điệp. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu từ công an cho biết, năm 2011, đối tượng Hoàng Tuấn Điệp (37 tuổi, ngụ huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi bỏ trốn khỏi Trà Vinh, đối tượng ra Bình Thuận và tiếp tục gây án, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2013.

Cuối năm 2013 đối tượng bỏ trốn về Hải Phòng, cùng đồng bọn tham gia trộm cắp tài sản và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Để qua mặt cơ quan chức năng và che giấu thân phận, đối tượng này đã thay tên, đổi họ, bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, thường xuyên thay đổi chỗ ở và rất cảnh giác.

Qua thời gian dài theo dấu vết đối tượng, đến ngày 28/3, bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bình Thuận nắm được thông tin đối tượng đang di chuyển từ tỉnh Tiền Giang về TP.HCM.

Đến ngày 1/4, sau khi xác định đối tượng đang ở tại một khách sạn trên địa bàn quận 10 (TP.HCM), tổ công tác gồm: Thiếu tá Phan Nhật Quang và thiếu tá Trần Ngọc Chiến là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm trong truy bắt các đối tượng truy nã của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an quận 10 (TP.HCM) triển khai lực lượng, tổ chức vây bắt đối tượng.

Hiện đối tượng Hoàng Tuấn Điệp đã được di lý về Công an Bình Thuận để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Mâu thuẫn vay mượn 2 triệu đồng, người đàn ông bị đâm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/4, tin từ phường Quảng Thành, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn phường đã xảy ra một vụ án mạng do mâu thuẫn cá nhân.







Mâu thuẫn trong lúc nói chuyện vay mượn, một người đàn ông ở Thanh Hóa bị hàng xóm đâm tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1/4, tại phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Vào thời điểm trên, ông B.D.T. (SN 1981) ở phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP.Thanh Hóa đã bị người hàng xóm tên Hoàng Ngọc V. (SN 1988) gọi ra nói chuyện liên quan tới việc vay 2 triệu đồng trước đó.

Trong lúc nói chuyện, do mâu thuẫn người đàn ông tên V. đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông T. Nạn nhân đã bỏ chạy tới trước cửa quán bia cách nhà khoảng 25m thì gục xuống và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án đối tượng tình nghi đã bị bắt ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ án.