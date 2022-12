Đa dạng các giải pháp phát triển BHXH tự nguyện, BHYT

Tin từ BHXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm hiện nay công tác thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số khố khăn, tồn tại đó là công tác phát triển người tham gia chưa đạt tiến độ, số nợ đọng còn cao…

Cán bộ BHXH huyện Kỳ Anh Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại tổ dân phố. Ảnh BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt thực hiện từ nay cho đến cuối năm.

Đó là tăng cường phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn toàn tỉnh để phát triển mới người tham gia và đảm bảo tái tục tham gia của người dân; tăng cường cán bộ ở các bộ phận khác tham gia công tác thu, phát triển người tham gia, bám sát cơ sở; huy động ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ người khó khăn được tham gia BHXH, BHYT…

Mặt khác đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để để xử lý vi phạm, thu hồi nợ, trốn đóng BHXH, BHYT; công khai danh tính các đơn vị sử dụng lao động nợ đóng BHXH, BHYT; phối hợp với Công an triển khai đôn đốc thu hồi nợ.



Thanh tra việc đóng nộp BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Thạch Hà. Ảnh BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Toàn ngành tiếp tục quyết liệt triển khai các giải pháp đôn đốc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đa dạng hoạt động tuyên truyền, vận động người tham gia, đặc biệt hướng tới nhóm gia hạn đóng BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện.

Cán bộ BHXH các đơn vị tập trung phối hợp với các nhân viên thu, bám từng địa bàn, từng thôn xóm để vận động người dân đăng ký tham gia mới, tái tục tham gia. Ngoài việc phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và các tổ chức dịch vụ thu tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp.

BHXH các huyện, thị xã còn tổ chức các nhóm nhỏ đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà soát, đôn đốc người tham gia đến hạn đóng nhằm đảm bảo tính liên tục, đảm bảo quyền lợi của người dân khi tham gia.



Một buổi tuyên truyền theo nhóm nhỏ tại huyện Vũ Quang. Ảnh BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong thời gian còn lại của năm 2022 được BHXH các huyện, thị xã xây dựng cụ thể, chi tiết hơn, phù hợp với từng địa bàn, từng đơn vị.



Ngoài ra BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH cấp huyện tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp tốt với các phòng, ban trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT; tiếp tục rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp và tăng cường đôn đốc, thu hồi tiền chậm đóng.

Tập trung đẩy mạnh việc thu BHYT học sinh, sinh viên giai đoạn 02 năm học 2022 – 2023 đảm bảo đúng kế hoạch với mục tiêu 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT

Trao sổ BHXH cho người đăng ký tham gia sau hội nghị tại huyện Cẩm Xuyên. Ảnh BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Hà Tĩnh, đến hết ngày 30/11, toàn tỉnh có 92.958 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 2.352 người so với năm 2021, đạt 94,9% kế hoạch giao; 53.688 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 11.113 người so với năm 2021, đạt 96,4% kế hoạch; 1.166.920 người tham gia BHYT, tăng 32.329 người so với năm 2021, đạt 99,6% kế hoạch.

Tỷ lệ lao động tham gia BHXH là 21,6%, cao hơn 0,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao; tỷ lệ bao phủ BHYT 92% dân số, đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Số thu BHXH, BHYT đạt 85% kế hoạch...

Theo dự kiến, hầu hết các chỉ tiêu sẽ đạt kế hoạch, riêng chỉ tiêu BHXH bắt buộc gặp khó khăn, nên khả năng chỉ hoàn thành 95% kế hoạch...