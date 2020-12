Đà Nẵng: Bắt đối tượng làm giả bằng lái xe, bằng Đại học

Theo đó, chiều 29/12, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc CATP Đà Nẵng trong việc tuần tra, chốt chặn tại các khu vực tiềm ẩn về mất ANTT trên địa bàn thành phố, Tổ C3-911 CATP Đà Nẵng theo lịch công tác thực hiện nhiệm vụ chốt chặn tại địa chỉ 94 đường Ngô Văn Sở (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).



15h cùng ngày, qua quá trình trinh sát, tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, điều khiển xe máy BKS 47K1-0634 tiến về điểm chốt chặn nên ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính. Tại đây, nam thanh niên cho biết tên Trương Công Minh (SN 1992, nguyên quán tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk, hiện nay tạm trú tại Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Đối tượng Minh làm giả bằng cấp, giao dịch mua bán giấy tờ giả (bằng tốt nghiệp Đại học, bằng lái xe).

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác C3-911 phát hiện Trương Công Minh có các dấu hiệu phạm pháp nên tiến hành di lý về Công an phường Hòa Khánh Nam điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Trương Công Minh có hành vi làm giả bằng cấp gồm bằng lái xe, bằng tốt nghiệp Đại học và tiến hành giao dịch mua bán số giấy tờ giả này. Trương Công Minh thừa nhận hành vi phạm pháp của mình và cho biết vẫn còn nhiều bằng cấp, giấy tờ giả ở căn trọ tại phường Hòa Khánh Bắc.

Tiến hành xác minh, điều tra tại căn trọ của Minh tại tổ 70 phường Hòa Khánh Bắc, lực lượng công an phát hiện có các tang vật liên quan gồm: 1 máy in; 1 laptop; 2 điện thoại di động; 28 bằng lái xe giả; 1 bằng cử nhân giả; 1 số đồ vật, các dụng cụ làm giả giấy tờ.

Các tang vật được cơ quan chức năng thu giữ.

Đối tượng Minh thừa nhận, tất cả các tang vật do lực lượng công an phát hiện như trên đều là của mình. Theo thông tin từ Tổ C3-911, Công an quận Liên Chiểu đã tạm giữ đối tượng Trương Công Minh cùng các tang vật liên quan.

Hiện tại, Đội Cảnh sát Kinh tế, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đang phối hợp xác minh, mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.