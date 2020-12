Giám đốc Công an Đà Nẵng nói gì về tài xế chở người nhập cảnh trái phép tự tử tại khu cách ly?

Theo Tướng Viên, tài xế T có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Thời gian trước dịch, ông T có một chiếc ô tô, thường chạy tuyến Bắc - Nam. Do dịch Covid-19, ông T gặp khó khăn, nợ nần, phải bán xe, bán nhà. Cũng trong thời gian này, ông T và vợ ly dị. Cá nhân ông T phải ở nhà thuê.



"Các đường dây vận chuyển người trái phép thường tiếp cận các đối tượng túng quẫn. Ông T vì khó khăn nên đã nhắm mắt làm liều, nhận lời chở các đối tượng nhập cảnh trái phép", Tướng Viên cho biết.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Thông tin thêm về vụ việc, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết ngay trong đêm phát hiện ông T tự tử, phía khách sạn đã lập tức trình báo lực lượng công an. Lãnh đạo Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng ngay trong đêm khám nghiệm hiện trường, bảo vệ hiện trường hết sức nghiêm ngặt, xác định nguyên nhân vụ việc, đồng thời làm việc với lực lượng pháp y, viện kiểm sát theo đúng quy định.

"Thời gian qua, đơn vị chỉ mới làm việc, lấy thông tin ban đầu với ông T. Sau đó, ông T được cho về khách sạn để tiếp tục thực hiện việc cách ly. Theo quy định y tế, Công an Đà Nẵng sẽ tiếp tục điều tra vụ việc sau khi đối tượng hoàn thành việc thực hiện cách ly 14 ngày", Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nói.

Đến chiều 28/12, người nhà của ông T đã có mặt tại Đà Nẵng để tiếp nhận thi thể. Phía người nhà không có ý kiến, không khiếu nại với chính quyền Đà Nẵng nói chung, Công an TP.Đà Nẵng nói riêng, đồng thời cũng ghi nhận đối với lực lượng công an đã có hỗ trợ tốt, giải thích một số điểm về quy định pháp luật.

"Phía thành phố cũng ngỏ ý hỗ trợ chi phí mai táng, chi phí đường xá cho người nhà trở về quê. Đến chiều 28/12, thi thể ông T đã được hỏa táng tại Đà Nẵng và chuẩn bị được người thân đưa về quê nhà", Tướng Viên thông tin.

"Đây là sự việc hy hữu. Với cá nhân tôi, đây là trường hợp thứ 2 gặp phải. Cả hai trường hợp hoàn cảnh người mất rất khó khăn, nghĩ đến hành động túng quẫn. Rất đau lòng", Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng bày tỏ.

Như Dân Việt đã thông tin, chiều 27/12, ông T.A.T đã treo cổ tự tử tại khu cách ly ở một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Ông T là tài xế chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị công an phát hiện khi đang di chuyển qua địa phận Đà Nẵng vào rạng sáng 21/12.

Ông T là tài xế chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị công an phát hiện khi đang di chuyển qua địa phận Đà Nẵng vào rạng sáng 21/12.

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã đến khen thưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Đà Nẵng vì thành tích phát hiện, bắt giữ 10 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đó, trong thời gian 1 tuần, lực lượng CSGT, Công an thành phố đã liên tục phát hiện, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, xử lý 2 vụ/10 người nước ngoài nhập cảnh, ở lại trái phép vào ngày 21 và 27/12.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên biểu dương, tặng hoa và trao số tiền 10 triệu đồng của UBND TP.Đà Nẵng về những thành tích xuất sắc của Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, đồng thời yêu cầu lực lượng công an thành phố tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tổ chức phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ xa, không để các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh, ở lại trái phép, lợi dụng địa bàn TP.Đà Nẵng để ẩn nấp, hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật; tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 như trường hợp của bệnh nhân 1.440 mới phát hiện tại Vĩnh Long.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên biểu dương, tặng hoa và trao số tiền 10 triệu đồng của UBND TP.Đà Nẵng về những thành tích xuất sắc của Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng.

"Đây vừa là thành tích trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, vừa thể hiện tính chủ động, kiểm soát, phòng ngừa từ xa của công an thành phố không để các nguồn lây nhiễm Covid-19 thâm nhập, lây lan trên địa bàn. Trong thời gian tới, đề nghị các lực lượng tăng cường quán triệt, chấn chỉnh đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ tiếp xúc với người dân phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng các biện pháp phòng, chống dịch; rà soát, đề xuất giám đốc trang bị, cung cấp các thiết bị cần thiết như khử khuẩn, găng tay..., đảm bảo không để xảy ra trường hợp lây nhiễm do thực hiện nhiệm vụ", Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nói thêm.