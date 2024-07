Ngày 30/7, HĐND TP.Đà Nẵng thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP.Đà Nẵng.

Cụ thể, sau khi sáp nhập, TP.Đà Nẵng sẽ giảm 9 phường, từ 56 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 45 phường, 11 xã) còn 47 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 36 phường, 11 xã). Riêng phường Thạch Thang (quận Hải Châu) có yếu tố đặc thù nên các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng thống nhất không thuộc diện sáp nhập.

Còn phương án sáp nhập các phường, xã như sau: Nhập 2 phường Hải Châu 1 và Hải Châu 2 thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Hải Châu, nhập 3 phường Phước Ninh, Nam Dương và Bình Hiên thành đơn vị hành chính mới, có tên phường Phước Ninh.

Nhập 2 phường Bình Thuận và Hòa Thuận Đông thành đơn vị hành chính mới với tên phường Bình Thuận, nhập 2 phường Thanh Khê Đông, Hòa Khê thành đơn vị hành chính mới, có tên phường Thanh Khê Đông.

Nhập 2 phường Tam Thuận và Xuân Hà thành đơn vị hành chính mới, có tên phường Xuân Hà, nhập 2 phường Thạc Gián và Vĩnh Trung thành đơn vị hành chính mới, có tên phường Thạc Gián.

Cuối cùng là nhập 2 phường Tân Chính và Chính Gián thành đơn vị hành chính mới, có tên phường Chính Gián và nhập 2 phường An Hải Tây và An Hải Đông thành đơn vị hành chính mới, có tên phường An Hải Nam.

Đà Nẵng chính thức còn 47 xã-phường, số cán bộ dôi dư sau sáp nhập nhận hỗ trợ hơn 25 tỷ đồng. Ảnh: Đình Thiên

Ngoài ra, theo nghị quyết của HĐND TP.Đà Nẵng, một số địa phương sẽ điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gồm: Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phường Thuận Phước và phường Thanh Bình để mở rộng địa giới đơn vị hành chính phường Thanh Bình. Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phường Hòa Minh và phường Thanh Khê Tây để mở rộng địa giới đơn vị hành chính phường Thanh Khê Tây. Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phườngThọ Quang và phường Mân Thái để mở rộng địa giới đơn vị hành chính phường Mân Thái.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, sau khi sáp nhập thì số lượng cán bộ, công chức, không chuyên trách dôi dư của toàn thành phố là 167 người, gồm 54 cán bộ, 69 công chức và 44 không chuyên trách.

Các quận đã có phương án, bố trí sắp xếp đối với 126 người gồm 33 cán bộ, 57 công chức, 36 không chuyên trách; trong đó 14 người nghỉ hưu đúng tuổi, 10 người nghỉ hưởng các chế độ và 102 cán bộ sẽ điều động đến công tác tại các phường không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và các cơ quan, đơn vị khác trong địa bàn quận còn thiếu biên chế.

Còn 41 trường hợp chưa bố trí được, gồm 21 cán bộ, 12 công chức và 8 không chuyên trách. Các trường hợp này sẽ thực hiện điều động, luân chuyển đến các cơ quan, đơn vị, địa phương khác trên địa bàn thành phố còn thiếu biên chế đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, năng lực công tác.

Cùng ngày, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025 với số tiền hơn 25 tỷ đồng.