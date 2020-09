Đà Nẵng: Đường dây đánh bạc 3.000 tỷ đồng được triệt phá như thế nào?

Báo cáo với lãnh đạo TP.Đà Nẵng, thượng tá Trần Nam Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, 21h30 ngày 23/9, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an đồng loạt tiến hành bắt và khám xét hơn 20 điểm các đối tượng trong ban chuyên án.



"Đến thời điểm hiện tại, đã bắt được 7 đối tượng tổ chức, 8 con bạc đều ở Đà Nẵng. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng trên địa bàn thành phố và các địa phương liên quan. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong thời gian gần đây, giao dịch đánh bạc lên đến hơn 1.000 tỷ. Công an thu được hơn 1,2 tỷ đồng, 3 xe ô tô, 2 súng quân dụng, nhiều công cụ hỗ trợ như kiếm, bình xịt hơi cay… Ngoài ra, công an còn thu giữ phương tiện mô tô, laptop, điện thoại, thẻ tín dụng… tương đối nhiều", thượng tá Hải thông tin.

Thượng tá Trần Nam Hải - Trưởng Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng thông tin tình hình thực hiện chuyên án.

Tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết chuyên án lần này do Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo. Trong 3 tháng đấu tranh, công an đã làm rõ mọi hoạt động của các đối tượng trong chuyên án.

"Đúng thời điểm hơn 100 công an đã đồng loạt khám xét các địa điểm. Toàn bộ lực lượng phá án đảm bảo an toàn, bắt giữ được các đối tượng, thu giữ tang vật, phương tiện. Đặc biệt thu được 2 khẩu súng quân dụng, cùng một số kiếm, cũng như công cụ hỗ trợ. Hầu hết các đối tượng là các đối tượng hình sự, cộm cán, có tiền án tiền sự", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, hiện các lực lượng đã tiến hành phong tỏa, khám xét nhà của đối tượng trên tỉnh Gia Lai. Bước đầu, ban chuyên án đã thành công. Công an đã thống kê tổng số giao dịch của các đối tượng từ tháng 1 đến nay là 3.000 tỷ đồng.

"Về các đối tượng, công an đã nắm rõ, nếu bỏ trốn sẽ tiến hành truy nã, nếu tự thú, sẽ được hưởng khoan hồng. Đây là chuyên án mà công an triệt phá số lượng tiền giao dịch lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay người dân và lãnh đạo TP.Đà Nẵng rất vui mừng khi Công an TP.Đà nẵng phá được vụ án lớn liên quan đến đường dây đánh bạc số tiền giao dịch lên đến 3.000 tỷ đồng.

"Tôi từng nghe và chứng kiến về sự việc đau lòng liên quan đến việc đánh bạc, cá độ. Từ việc thua tiền rồi dẫn đến tội phạm, trộm cướp, đâm chém, bảo kê, đòi nợ thuê..., dẫn đến tan cửa nát nhà", ông Thơ nói.

Thay mặt lãnh đạo TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ đã thưởng nóng cho Ban chuyên án 60 triệu đồng.

Ông Thơ cho hay đây là vụ án lớn, công an bắt vụ này là "quét" được mảng khá lớn của đường dây tội phạm liên quan đến cá độ, cờ bạc. Vụ triệt phá đường dây đánh bạc có ý nghĩa rất lớn đến an ninh trật tự, an toàn xã hội của thành phố.

"Con số 3.000 tỷ từ đánh bạc nếu tính toán theo "dây chuyền" sẽ gây ra hệ lụy rất lớn cho xã hội. Chúng ta chặt được đường dây đánh bạc này là cứu được rất nhiều người trong tương lai. Vì tính chất vụ án, quy mô và hệ lụy xã hội, vụ án này đã đánh một dấu mốc rất quan trọng trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Công an phải tiếp tục triển khai điều tra vụ án sâu rộng hơn nữa, truy quét cho hết nhóm đối tượng này", ông Thơ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Công an TP trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh chống lại các loại tội phạm trên địa bàn thành phố, nhất là loại tội phạm liên quan đến mạng, công nghệ cao. TP.Đà Nẵng sẽ đầu tư máy móc, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ cho công an thành phố để xử lý những loại tội phạm này. Thay mặt lãnh đạo TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ đã thưởng nóng cho Ban chuyên án 60 triệu đồng.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, đêm 23/9, Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng do Huỳnh Ngọc Anh (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu.

Lực lượng công an đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng, khám xét 20 địa điểm, thu nhiều tang vật và tài liệu liên quan. Qua điều tra, đường dây tội phạm do Huỳnh Ngọc Anh tổ chức có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.