Đà Nẵng: "Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép"

Sáng 8/1, UBND TP.Đà Nẵng phối hợp cùng với Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố và các lực lượng liên quan tổ chức lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2021 trên địa bàn thành phố.

Phát lệnh tại lễ ra quân, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay năm 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố được duy trì đảm bảo và có những chuyển biến tích cực, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài; tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm. Ý thức tự giác chấp hành luật giao thông và nếp sống văn hóa giao thông của người dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu tại lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2021 trên địa bàn thành phố.



Theo ông Nam, năm 2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xác định là năm An toàn giao thông với chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông" và mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí so với năm 2020… Để đạt mục tiêu đặt ra, ngay bây giờ, chúng ta phải chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huy động các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiệu có hiệu quả Năm an toàn giao thông 2021, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao trên địa bàn. Trước mắt là các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của nhân dân thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyên vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các cơ quan chức năng huy động tối đa lực lượng, phương tiện ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố theo chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông". Quyết tâm kéo và kiềm chế tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí. Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép.

"Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2021 trên địa bàn quản lý, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đoàn thể và UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các lực lượng nâng cao công tác quản lý đô thị, không thể để tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông", ông Lê Quang Nam yêu cầu.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng tham mưu UBND thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố…