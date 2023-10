Theo đó, khoảng hơn 6h sáng nay (17/10) khi Đà Nẵng đang mưa rất to, lãnh đạo các Phòng giáo dục quận huyện, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã nhận được tin nhắn của Giám đốc Sở GDĐT TP.Đà Nẵng - Lê Thị Bích Thuận thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học trong ngày 17/10.

"Kính gửi quý thầy cô. Do thời tiết chuyển biến xấu, Áp thấp mạnh lên thành ATNĐ kèm mưa to, các trường thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học hôm nay (17/10) và tiếp tục theo dõi tình hình", bà Thuận nhắn.

Việc Giám đốc Sở GĐĐT TP.Đà Nẵng có chỉ đạo sớm bằng tin nhắn mà không đợi thông báo bằng văn bản cho học sinh nghỉ học như những lần trước đã giúp phụ huynh chủ động hơn trong việc sắp xếp đi tới trường và sinh hoạt cho con cái trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp.

Đà Nẵng lại mưa to, không cần văn bản, Giám đốc Sở GD ĐT nhắn tin kịp thời cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Đình Thiên

Trước đó như Dân Việt đã có bài phản ánh, vào sáng sớm ngày 13/10 vừa qua, Đà Nẵng có mưa lớn, nhiều tuyến đường đã bị ngập, tắc đường cục bộ, phương tiện lưu thông rất khó khăn nhưng đến hơn 12h trưa cùng ngày (13/10), khi các phụ huynh vất vả "đội mưa, lội nước" để đưa con tới trường cho kịp học buổi chiều, khi đến trường thì mới được biết Sở GDĐT TP.Đà Nẵng ra văn bản cho học sinh nghỉ học. Việc thông báo chậm trễ này đã làm đảo lộn việc sinh hoạt của nhiều gia đình vốn đã rất vất vả vì thời tiết mưa gió liên tục.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ trong 24 giờ qua: Tại TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Từ sáng sớm nay (17/10) đến ngày 18/10, trên địa bàn TP.Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.