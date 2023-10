Đà Nẵng mưa lớn, tắc, ngập đường, phụ huynh bức xúc vì nhận tin cho học sinh nghỉ học quá trễ

Tháng 10/2022, Đà Nẵng có trận mưa lịch sử, hàng loạt xe ô tô bị ngập nước nằm la liệt trên đường.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt từ đêm 12/10, trên địa bàn Đà Nẵng có mưa liên tục. Đến khoảng 9h sáng 13/10, Đà Nẵng bắt đầu có mưa rất lớn. Đến khoảng 11h cùng ngày, rất nhiều tuyến đường của Đà Nẵng đã bị tắc, ngập cục bộ như đường Trần Phú, Lê Duẩn, Lê Lợi, Phan Bội Châu, Lý Tự Trọng..., phương tiện rất khó lưu thông.

Đáng lo hơn, đến 14 chiều cùng ngày (13/10), nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu nhưng cơn mưa lớn trên địa bàn Đà Nẵng vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi.

Hiện cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đang cử lực lượng để giải quyết ùn tắc, phân làn, cảnh báo người và phương tiện tránh lưu thông ở những tuyến đường bị ngập sâu, những khu vực bị trũng.

Việc Đà Nẵng có mưa lớn bị ngập, tắc đường cục bộ không phải chuyện mới mẻ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, rất nhiều phụ huynh có con theo học trên địa bàn Đà Nẵng đã tỏ ra rất bức xúc khi Đà Nẵng có mưa lớn từ rất sớm và được dự báo trước nhưng đến hơn 12h hơn trưa ngày hôm nay (13/10), khi các phụ huynh vất vả "đội mưa, lội nước" để đưa con tới trường cho kịp học buổi chiều, khi đến trường thì mới được biết Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học buổi chiều nay.

Từ 11h sáng 13/10, nhiều tuyến đường của Đà Nẵng bị ngập nặng, ách tắc cục bộ do mưa lớn. Ảnh: Đình Thiên

Chị Nguyễn Thị Hoa (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho hay: "Nhà tôi một đứa học cấp 1 buổi sáng, một đứa học cấp 2 buổi chiều, mưa gió ngập lụt làm tôi rất vất vả để đón được cháu cấp 1 về tới nhà rồi chở luôn cháu học cấp 2 đi đến trường cho kịp giờ. Ai ngờ đưa cháu tới trường vừa về tới nhà chưa kịp cởi áo mưa thì nhận được thông báo quay lại trường cấp 2 để đón con. Không hiểu sao nhà trường, lãnh đạo sở giáo dục lại chậm trễ như vậy".



Còn anh Trần Văn Tới (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) chia sẻ: " Đà Nẵng mưa tầm tã từ sáng, đến 11h, vào khung giờ đi đón con mưa vẫn rất lớn, phương tiện di chuyển đã rất khó khăn. Khung cảnh hàng dài xe chen chúc nhau nhích từng tí trong khi mưa vẫn như trút làm tôi nhớ trận mưa lụt lịch sử vào ngày 14/10 năm ngoái khiến hàng ngàn xe ô tô của người dân chìm trong biển nước. Hậu quả để lại đến giờ vẫn chưa khắc phục được. Tôi kiến nghị ngành giáo dục thành phố phải linh động và nhanh nhạy hơn để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như giảm thiểu sự vất vả cho phụ huynh".



Trước đó vào lúc 9h ngày (13/10), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng đã có Công điện số 08/CĐ-PCTT về ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực thành phố Đà Nẵng.

Công điện thông tin, trong 24 giờ qua Đà Nẵng có mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 12/10 đến 7 giờ ngày 13/10 tại thành phố Đà Nẵng phổ biến 50-130mm, có nơi cao hơn.

Dự báo từ sáng nay (13/10) đến sáng ngày 15/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Cảnh báo từ trưa ngày 15/10 đến hết ngày 17/10, khả năng trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.