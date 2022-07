Đà Nẵng: Lo ngại tình trạng thanh thiếu niên hỗn chiến bằng súng bắn đạn bi, dao phóng lợn

Theo Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng Phan Văn Dũng, trong 6 tháng đầu năm xảy ra 27 vụ đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, làm bị thương 17 người. Trong đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ đầu không để đánh nhau gây rối 13 vụ, điều tra làm rõ 14 vụ. Ngoài ra, Công an TP.Đà Nẵng đang quản lý 312 đối tượng có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật, tăng 140 đối tượng so với quý I năm 2022.

"Đáng ngại nhất là tình hình thanh thiếu niên tụ tập, rủ rê qua các nhóm kín trên mạng xã hội, sử dụng hung khí nguy hiểm như súng bắn hơi cồn, súng bắn đạn bi, bom xăng, dao phóng lợn, mã tấu", đại biểu Dũng cho biết.

Ông Dũng cho biết, Công an TP.Đà Nẵng sẽ tham mưu cho Thành ủy, UBND, HĐND TP.Đà Nẵng chỉ đạo, triển khai công tác giáo dục các nhóm thanh thiếu niên hư, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền đến đối tượng cá biệt, cảnh báo với gia đình.

Nhiều vụ việc thanh thiếu hỗn chiến bằng súng bắn đạn bi, dao phóng lợn xảy ra tại Đà Nẵng trong thời gian qua. Ảnh: CACC

Cùng đó, Công an TP.Đà Nẵng cũng triển khai nhiều đợt cao điểm trấn áp xử lý tội phạm, đặc biệt chú ý đến tội phạm là thanh thiếu niên, tập trung điều tra, xử lý các chuyên án, vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đánh nhau.



Để phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn các vụ việc, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nhấn mạnh cần đẩy nhanh đầu tư, triển khai các dự án hiện đại hóa Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố, kết hợp hệ thống camera, phần mềm thông minh để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự.

"Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh để hỗ trợ phòng ngừa, kịp thời phát hiện các loại tội phạm, nhất là tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đánh nhau", đại biểu Phan Văn Dũng nói.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cũng nhìn nhận vấn đề an ninh trật tự, nhất là tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, tội phạm trong thanh thiếu niên, ma túy hiện nay nổi lên rất phức tạp.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị lực lượng công an, UBND TP.Đà Nẵng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, nhất là về các vấn đề tổ chức lực lượng như tăng cường lực lượng dân phòng, dân phố, Tổ tuần tra 8394, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu kết nối… để làm tốt hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự.