Đà Nẵng muốn lập khu thương mại tự do, "trải thảm đỏ" biệt đãi nhân tài

Đà Nẵng muốn lập khu thương mại tự do gắn cảng biển, cảng hàng không

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 - về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Theo báo cáo tóm tắt của Ban Soạn thảo, TP. Đà Nẵng đề xuất được có chính sách đặc thù giống như TP. HCM để tạo động lực, bứt phát, trong đó đáng quan tâm nhất là việc thí điểm lập khu thương mại tự do, cơ chế kêu gọi nhà đầu tư chiến lược cho thành phố, cơ chế ưu đãi đối với nhân tài, người có năng lực đặc biệt cho TP. Đà Nẵng và cơ chế đặc thù phát triển các ngành mũi nhọn như công nghệ, logistics…

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng (Ảnh: Bộ KH&ĐT)

Về thí điểm thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng và Bộ KH&ĐT cho biết khu thương mại tự do Đà Nẵng có thể gắn với cảng Liên Chiểu và cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, trong đó khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng là khu chức năng thực hiện các hoạt động chế xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, kinh doanh hàng miễn thuế.

Đây sẽ là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng ưu đãi đầu tư áp dụng đối với địa bàn khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư và được hưởng một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực phát triển đột phá cho thành phố Đà Nẵng kể từ thời điểm Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng được thành lập.

Về cơ chế và hoạt động khi có chủ trương lập khu thương mại tự do, Đà Nẵng đề nghị trung ương trao quyền hạn cho Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định chủ trương đầu tư và thành lập Khu thương mại tự do.

UBND thành phố Đà Nẵng có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung đối với khu vực Khu thương mại tự do theo quy hoạch thành phố đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, mặt nước, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định canh, tái định cư để xây dựng.

Nhà đầu tư được lựa chọn đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu thương mại tự do được giao đất, cho thuê đất và cho thuê lại đất như đối với khu kinh tế hoặc khu công nghiệp, khu chế xuất.

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và chính sách của Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng theo nguyên tắc đơn giản, thuận tiện, bảo đảm cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Về vốn đầu tư cho khu thương mại tự do để thu hút nhà đầu tư chiến lược, Báo cáo cho biết đầu tư xây dựng và kinh doanh Phân khu thương mại, Khu dịch vụ y tế, Khu dịch vụ giáo dục và dịch vụ bổ trợ khác tại Khu đô thị Sườn đồi, quy mô vốn trên 6.000 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng và kinh doanh Phân khu sản xuất - logistics gắn với cảng biển Liên Chiểu và Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - quy mô vốn trên 6.000 tỷ đồng.

Đầu tư xây dựng và kinh doanh tổ hợp dịch vụ hậu cần cảng biển (có thể kết hợp đầu tư các khu công nghiệp sinh thái) có quy mô vốn trên 6.000 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu Tổ hợp công viên chuyên đề vui chơi giải trí có quy mô đầu tư từ 8.000 tỷ đồng trở lên và đầu tư xây dựng và kinh doanh: Cảng biển Liên Chiểu theo quy hoạch vốn đầu tư từ 50.000 tỷ đồng trở lên.

Để chính sách đặc thù phát huy hiệu quả và cơ chế khu thương mại tự do, Đà Nẵng đề xuất biệt đãi đối với nhà đầu tư chiến lược như nhà đầu tư chiến lược được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng 150% chi phí thực tế của hoạt động này khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) thực tế được xác định theo quy định của pháp luật về kế toán; HĐND thành phố quyết định đối tượng, mức ưu đãi về chi phí tiền thuê đất cơ cấu trong mức thu tiền sử dụng tài sản (đối với công trình do nhà nước đầu tư) và mức hỗ trợ đào tạo nhân lực đối với các lĩnh vực chip bán dẫn và công nghệ AI;

Được hưởng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan và thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của dự án đầu tư do nhà đầu tư chiến lược thực hiện tại Thành phố khi đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật về hải quan và thuế, trừ điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu.

Biệt đãi để thu hút người tài, nhà khoa học

Về cơ chế thu hút người tài, người có năng lực đặc biệt, nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước của TP. Đà Nẵng, với việc sửa đổi Nghị quyết 119, Đà Nẵng đề xuất trung ương cho cơ chế để địa phương này được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 05 năm đối với thu nhập từ lương, tiền công chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo làm việc tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng họp với Đà Năng rà soát cơ chế sửa đổi Nghị quyết 119 (Ảnh: Bộ KH&ĐT).

Đặc biệt, trao quyền cho Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng được quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt của thành phố.

Ban soạn thảo và Đà Nẵng đề xuất cho địa phương này được hưởng các cơ chế đặc thù về đào tạo, thu hút nhân lực cho lĩnh vực bán dẫn vi mạch và trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý là cho phép Đà Nẵng "phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo thông qua các chương trình hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng học chuyên ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo với mức hỗ trợ phù hợp. Tuyển dụng, thu hút chuyên gia, nhà khoa học làm việc trong cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng về lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

"Có mức thu nhập đãi ngộ vượt trội đặc thù, hỗ trợ về nhà ở và các chế độ đãi ngộ vật chất và tinh thần khác như chính sách miễn giảm VISA, Giấy phép lao động, thẻ tạm trú, bảo hộ sở hữu trí tuệ…", Báo cáo đề xuất.