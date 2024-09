Đà Nẵng thành lập 7 đoàn theo dõi chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão

Ngày 18/9, do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 4 tại TP Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng đã phân công 7 đoàn theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo tình hình triển khai công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai năm 2024.

Đồng thời, phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 7 Đoàn kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai tại các địa phương trên địa bàn thành phố trong ngày hôm nay (18/9) và báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy trước 17h cùng ngày 1(8/9) để theo dõi, chỉ đạo.



Cụ thể, Thành ủy Đà Nẵng phân công Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh kiểm tra tại huyện Hòa Vang, phân công Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh kiểm tra tại quận Thanh Khê, phân công Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng kiểm tra tại quận Ngũ Hành Sơn.

Một số cây đã đổ gãy khi sáng nay (18/9) Đà Nẵng có mưa lớn do Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 4. Ảnh: Đình Thiên

Đồng thời phân công Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung kiểm tra tại quận Sơn Trà; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kiểm tra tại quận Cẩm Lệ; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh kiểm tra tại quận Liên Chiểu; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi kiểm tra tại quận Hải Châu.

Các đoàn sẽ tổ chức kiểm tra công tác khơi thông, nạo vét kênh mương, cống rãnh và hệ thống thoát nước, dọn vệ sinh môi trường; việc cắt tỉa, chằng chống cây xanh; bảo vệ trụ sở, cơ quan, nhà ở, tài sản của người dân; phương án sơ tán người dân ứng với từng kịch bản thiên tai tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, các khu vực nhà ở không đảm bảo an toàn; các khu vực có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở, bị cô lập; công tác đảm bảo các lực lượng, điều kiện, phương tiện thực hiện.

Do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, trên địa bàn Đà Nẵng có mưa lớn, Thành ủy Đà Nẵng đã phân công 7 đoàn kiểm tra, chỉ đạo ứng phó. Ảnh: VN

Cùng ngày (18//19), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cũng đã có công điện đề nghị Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện tổ chức nạo vét khơi thông dòng chảy để thoát lũ, tránh gây ngập úng trong Áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 4, trong 24 giờ qua tại TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông, mưa lớn tập trung từ gần sáng ngày 18/9.

Tổng lượng mưa tính từ 7h ngày 17/9 đến 7h/18/9 phổ biến 20-60mm, có nơi có hơn như Suối Đá 134.0mm, Chùa Linh ứng 128.2mm, Đà Nẵng 90.4mm, Hồ Thạch Gián 87.0mm, Sơn Trà 80.2mm, Cẩm Lệ 77.4mm.

Sáng nay do mưa lớn, nhiều nơi bị ngập úng, Sở GĐ&ĐT TP Đà Nẵng đã có công văn cho học sinh sinh viên trên địa bàn nghỉ học từ chiều 18/9 đến hết ngày 19/9.

Dự báo trên TP Đà Nẵng sẽ có mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới với tổng lượng mưa tại thành phố phổ biến 100-300mm, có nơi trên 450mm.