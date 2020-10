Đà Nẵng: Thêm người mất tích, cây ngã đổ do ảnh hưởng bão số 6

Theo đó, vào lúc 18h30 ngày 10/10, anh Nguyện cùng 3 thanh niên khác đi xe máy lên khu vực vườn ươm thuộc thôn Đông Sơn (xã Hoà Ninh, huyện Hòa Vang) để bắt kỳ nhông. Đến khoảng 22h cùng ngày, cả nhóm ra về. Trong lúc bơi qua dòng nước chảy trước vườn ươm thì anh Nguyện bị nước cuốn trôi. Nhóm bạn tìm kiếm không thấy nên trình báo cơ quan chức năng.



Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nam thanh niên bị nước cuốn trôi.

Từ đêm, 10/10, các tổ cứu hộ đã triển khai các biện pháp tìm kiếm nhưng do mưa lớn và khu vực xảy ra vụ việc nước chảy mạnh nên vẫn chưa có kết quả.



Sáng nay (11/10), trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 6, Đà Nẵng có mưa to và gió giật mạnh khiến nhiều cây cối ngã đổ, nhiều khu vực mất điện.

Cây ngã đổ tại Đà Nẵng do ảnh hường bão số 6.

Tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Công an phường phối hợp với các lực lượng khác đã nhanh chóng hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền lên bờ an toàn, khắc phục sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Lực lượng chức nẵng hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền lên bờ an toàn, khắc phục sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Dự báo của cơ quan khí tượng, thủy văn, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng đang lên. Mực nước lúc 07h00 ngày 08/10 trên một số sông như sau: Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 9.02m - trên BĐ3: 0.02m; Sông Cẩm Lệ tại Cẩm lệ: 1.27m - trên BĐ1: 0.27m. Dự báo lũ trên các sông địa bàn thành phố Đà Nẵng còn đang tiếp tục lên.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Trung Bộ và trường gió Đông nên tại thành phố Đà Nẵng từ hôm nay (8/10) đến hết ngày 10/10 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.