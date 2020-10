Ảnh: Mưa lớn kéo dài, đường liên thôn, xã biến thành "sông" tại Đà Nẵng

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng, tính đến 7h sáng 10/10 đã có 8/11 xã của huyện Hòa Vang có số thôn ngập lũ, chủ yếu ở các vùng trũng thấp, dọc các tuyến sông. Cụ thể, xã Hòa Châu: thôn Tây An; xã Hòa Tiến: thôn Lệ Sơn 2, Nam Sơn, An Trạch, La Bông; xã Hòa Nhơn: Ninh An, Phước Hưng Nam, Thái Lai, Phước Thái, Thạch Nham Tây, Phú Hòa 1; xã Hòa Phong: Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây; xã Hòa Bắc: thôn Lộc Mỹ; Hòa Ninh: Đông Sơn; xã Hòa Liên: thôn Trung Sơn, Quan Nam 2, tổ 1 thôn Tân Ninh; xã Hòa Khương: Phú Sơn 3, Phú Sơn 2, Phú Sơn 1 và các tuyến đường thôn xóm…



Tính đến 7h sáng 10/10 đã có 8/11 xã của huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) có số thôn ngập lũ.

Ngoài ra, một số tuyến đường liên xã, liên thôn có một số đoạn bị ngập: Tuyến đường ĐH2, Tuyến Phước Thái đi Diêu Phong, Phước Thái đi Thái Lai xã Hòa Nhơn; Tuyến đường ĐH8 (đoạn thôn Lệ Sơn 2 (Cầu Bến Giang) xã Hòa Tiến; Tuyến đường La Châu đi Gò Chùa, tuyến Hương Lam đi La Châu; tuyến Phú Sơn 3 đi Phú Sơn 2; tuyến đường Cầu Mùn thôn Cẩm Toại Đông Hòa Phong… Hiện còn lại một số khu vực của xã Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Khương nước đã rút, nhưng tình hình ngập lụt vẫn còn ở các khu vực trũng thấp, sát sông. Riêng sông Túy Loan, mực nước lên nhiều so với ngày 9/10, mực nước trên đường 14G cao từ 1-1,5m.

Đường ngập biến thành sông.

Ghi nhận của PV Dân Việt, sáng 10/10, một số khu vực vùng trũng thấp, sát sông như xã Hòa Phong, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) đã bị ngập nặng. Người dân đã sử dụng ghe, thuyền để di chuyển. Một số tuyến đường liên thôn đã bị chia cắt do nước lũ ngập sâu từ 50cm đến 1,5m, lực lượng chức năng đã căng dây, nghiêm cấm người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Bà Trần Thị Nga (xã Hòa Phong) cho biết: "Nước dâng lên từ tối hôm qua, đến sáng nay thì đã ngập vào nhà. Vì ở vùng trũng nên chúng tôi phải gấp rút dọn dẹp đồ đạc trong đêm để tránh hư hại".

Một số hình ảnh được PV ghi nhận tại xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) sáng 10/10:

Theo người dân tại xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nước bắt đầu ngập vào nhà từ tối khuya hôm qua (9/10).

Đến sáng nay (10/10), mọi người phải sử dụng ghe để di chuyển.

Người dân tất bật mua lương thực, thực phẩm để dự trữ qua mùa mưa lũ.

Ghe trở thành phương tiện hữu hiệu giúp người dân đi lại.

Để ứng phó mưa lũ , các hộ dân gấp rút dọn dẹp, kê cao vật dụng trong nhà.

Nước tràn vào nhà người dân.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa các khu vực ngập nặng, hạn chế người ra vào, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng, trong 24h qua tại TP.Đà Nẵng đã có mưa to, mưa rất to, lượng mưa tính từ 1 giờ ngày 9/10 đến 1 giờ ngày 10/10, TP.Đà Nẵng là 150-350mm, riêng Suối Đá 377.6mm.