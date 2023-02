Ngày 19/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Tùng (SN 2001, trú Cam Lộ, Quảng Trị) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào đầu tháng 2/2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.;Đà Nẵng đã phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện vận chuyển ma tuý số lượng lớn từ Quảng Trị vào Đà Nẵng tiêu thụ và phân phối đi các địa phương khác. '

Đối tượng Nguyễn Tiến Tùng. Ảnh: CACC

Qua điều tra, xác minh, tối ngày 16/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường Hòa Khách Bắc và Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) bắt quả tang Nguyễn Tiến Tùng cùng với tang vật là 16.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu).

Khám xét khẩn cấp ngôi nhà Tùng thuê ở trên đường Nguyễn Cảnh Dị (quận Liên Chiểu),lực lượng chức năng thu giữ thêm 2kg ma túy đá và 35 viên hồng phiến. Kết quả test nhanh cho thấy cả Nguyễn Tiến Tùng và bạn gái là B.T.H.G đều dương tính với ma túy tổng hợp, loại hồng phiến.

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn của Nguyễn Tiến Tùng và đồng bọn rất tinh vi. Tùng không trực tiếp đem ma túy bên mình mà gửi xe khách và ngụy trang ma túy trong 1 thùng hàng nồi cơm điện để qua mắt lực lượng chức năng. Mọi giao dịch đều được thực hiện trên mạng xã hội.

Sau khi bị bắt giữ, Tùng khai nhận được 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) nhờ đi nhận và cất giữ số ma túy nói trên. Đổi lại, Tùng sẽ có ma tuý sử dụng và được nhận thù lao từ 10 triệu đồng trở lên khi mỗi chuyến hàng trót lọt.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.