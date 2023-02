Gia đình shipper bị đánh gãy 2 tay: "Vì cuộc sống mưu sinh mà ra nông nỗi này"

Theo chị Viên, sau khi được thăm khám tại bệnh viện ở Đà Nẵng, anh Đạt được bác sĩ kết luận gãy 2 tay, cùng nhiều vết bầm trên tay, lưng, mặt.



"Trong sáng nay (19/2), em tôi (anh Đạt – PV) phải mổ để bắt vít cố định cánh tay. Gia đình tôi rất bức xúc, vì cuộc sống mưu sinh mà em tôi bị đánh ra nông nỗi này. Không biết sau này sức khỏe ra sao. Đến bây giờ, gia đình vẫn chưa nhận được lời hỏi thăm hay xin lỗi từ phía ông Nhạt. Mong pháp luật xử lý nghiêm, trừng trị thích đáng kẻ coi thường pháp luật", chị Viên nói.

Anh Đạt hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng 11h ngày 17/2, anh Lâm Anh Đạt (trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đến giao hàng tại nhà ông Trương Đình Nhạt (trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Do ông Nhạt không đồng ý nhận hàng, anh Đạt điện thoại cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt trao đổi với người bán.

Trong thời gian khoảng 10 phút nói chuyện điện thoại, ông Nhạt và người bán hàng lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Nhạt tắt cuộc gọi và trả lại điện thoại cho anh Đạt. Lúc này, anh Đạt giải thích nếu không nhận hàng thì trả phí giao hàng là 30.000 đồng. Nghe vậy, ông Nhạt hăm doạ anh Đạt.

Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Nhạt đá vào người, dùng tuýp sắt, bình hoa, ghế… đánh và ném vào người anh Đạt. Vợ ông Đạt nghe chồng hô hoán liền chạy ra đóng cổng cùng chồng dùng vật dụng đánh tới tấp vào người anh Đạt.

Vết thương trên người anh Đạt sau khi bị đánh. Ảnh: D.B

Quá hoảng loạn, anh Đạt vội đẩy cửa chạy sang nhà dân gần đó trốn và nhờ người báo công an. Sau đó, anh Lâm Anh Đạt đã đến Công an xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa để trình báo sự việc. Anh Đạt được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Do thấy vết thương nguy hiểm, người nhà đã chuyển anh Đạt ra Bệnh viện Quân y C17, Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Công an Huyện Tư Nghĩa đã mời ông Trương Đình Nhạt làm việc. Tại cơ quan công an, ông Nhạt đã thừa nhận hành vi đánh người của mình.