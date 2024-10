Đà Nẵng xác định giá 7 căn hộ liên quan vụ án của đại gia Trung "lửa"

Mời tư vấn xác định giá 7 căn hộ liên quan đại gia Trung "lửa"

Liên quan đến đại gia Trung "lửa", ngày 21/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn xác định giá 7 căn hộ thuộc dự án chung cư cao tầng ở địa chỉ số 6 Nguyễn Du (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Thời điểm xác định giá trị 7 căn hộ này vào ngày 30/4/2009, tức là cách đây hơn 15 năm.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, việc xác định giá trị cua 7 căn hộ nêu trên liên quan đến sai phạm của chủ đầu tư dự án chung cư cao tầng số 6 Nguyễn Du là Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng do ông Nguyễn Quang Trung, nổi tiếng với tên gọi là Trung "lửa" (SN 1960, trú quận Hải Châu) làm Tổng giám đốc.

Liên quan đến sai phạm tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, vào tháng 8/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng nhận được kiến nghị khởi tố kèm hồ sơ của Thanh tra TP Đà Nẵng về sai phạm của đại gia Trung "lửa" trong việc quản lý tài sản công tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng.

Đà Nẵng xác định giá 7 căn hộ liên quan vụ án Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng của đại gia Trung "lửa". Ảnh: BD

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với VKSND TP Đà Nẵng điều tra xác định đại gia Trung "lửa" đã có hàng loạt sai phạm trong việc quản lý 7 công sản trên địa bàn thành phố. Đến ngày 7/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Trung.

Trong hàng loạt sai phạm tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, liên quan sai phạm tại chung cư cao tầng số 6 Nguyễn Du, cơ quan thanh tra chỉ rõ, việc tổ chức đấu thầu tại dự án này hạn chế với 3 nhà thầu là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc phê duyệt dự án được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất và phê duyệt công ty được công nhận trúng thầu thực hiện dự án với phần nộp ngân sách thành phố một lần với số tiền 2,9 tỷ đồng để được sử dụng lâu dài khu đất 3.258 m2 là không đúng đối tượng, có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Việc không đưa 30% phần được phân chia khối trung tâm thương mại và tầng hầm vào xác định giá trị khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là vi phạm. Sau cổ phần hóa, công ty cũng chuyển nhượng để hưởng lợi.

Tại phiên tòa vào ngày 4/1/2024, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Nguyễn Quang Trung mức án 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Tổng cộng số tiền thất thoát ở 3 dự án là khu dân cư phía Bắc Phan Bá Phiến, dự án khu dân cư Hòa Phát 3 mở rộng và dự án khu chung cư số 6 Nguyễn Du chủ tọa nêu rõ là hơn 64 tỷ đồng.