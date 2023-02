Đã rõ nguyên nhân vụ 88 người ngộ độc do ăn chè đậu trắng ở An Giang Đã rõ nguyên nhân vụ 88 người ngộ độc do ăn chè đậu trắng ở An Giang

Chiều 10/2, thông tin từ Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, đã có kết quả nguyên nhân 88 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn chè đậu trắng tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Bình luận 0