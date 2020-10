Đa số người dân đồng ý lấy tên thành phố Thủ Đức

Ngày 4/10, theo thông tin từ UBND quận 9, địa phương đã tổng hợp xong kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến người dân về Đề án thành lập TP.Thủ Đức và việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Bảy - Chủ tịch UBND quận 9 (TP.HCM) cho biết quận có 142.090 cử tri tham gia lấy ý kiến về việc sáp nhập 3 quận để thành lập TP.Thủ Đức. Trong đó, 138.231 cử tri đồng ý với việc sáp nhập (chiếm hơn 97%). Số cử tri không đồng ý là 3.253 người (chiếm 2,29%). Ngoài ra, 152 cử tri có ý kiến khác và 454 phiếu không hợp lệ.

Đối với việc lựa chọn tên gọi TP.Thủ Đức, 136.516 cử tri (chiếm hơn 96%) đồng tình với tên gọi này. Số người không đồng ý là 4.535 (chiếm 3,19%). Số người lựa chọn ý kiến khác là 586 (chiếm 0,41%), 454 phiếu bầu không hợp lệ.

UBND quận 9 sẽ báo cáo HĐND quận tổ chức kỳ họp thông qua các nghị quyết.

Các quận 2, quận 9 và Thủ Đức đã tổ chức họp, bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về việc đặt tên TP.Thủ Đức. ảnh: V.D

Còn tại quận Thủ Đức, lãnh đạo UBND quận cho biết đối với việc sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện, mới có 192.724 cử tri đồng ý (chiếm tỷ lệ 97,89%), số cử tri không đồng ý là 1.543 cử tri (chiếm tỷ lệ 0,78%), số cử tri có ý kiến khác là 44 cử tri.

Đối việc lựa chọn tên gọi là TP.Thủ Đức, có 191.980 cử tri đồng ý (chiếm tỷ lệ 97,51%), số cử tri không đồng ý là 2.255 (chiếm tỷ lệ 1,15%) và số cử tri có ý kiến khác là 98 cử tri.

Đối với quận 2, 6/11 phường đã hoàn thành việc thu lại 100% phiếu lấy ý kiến được phát cho người dân.

Theo đó, phường An Khánh có tỷ lệ người dân đồng tình thành lập TPThủ Đức và tên gọi đơn vị hành chính mới thấp nhất với 52%. Số người dân đồng ý với việc sáp nhập phường cũng chiếm 52%, số người dân đồng ý tên gọi phường chiếm 57%.

Đa số các cử tri tại 3 quận đều đồng ý lấy tên gọi là TP.Thủ Đức. Ảnh: V.D

Các phường An Lợi Đông, Thủ Thiêm, Bình An, An Phú có tỷ lệ người dân đồng tình với Đề án thành lập TP.Thủ Đức và tên gọi hiện tại từ 74% - 91%.

Ngoài việc lấy ý kiến về việc thành lập và tên gọi TP.Thủ Đức, người dân quận 2 còn được lấy ý kiến về việc sáp nhập một số phường và tên của phường mới. Theo phương án của UBND TP.HCM, phường An Khánh, phường Thủ Thiêm sẽ được sáp nhập thành phường Thủ Thiêm; phường Bình Khánh và phường Bình An sẽ được sáp nhập thành phường An Khánh.