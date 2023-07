Đã tìm ra giải pháp hiệu quả chặn BTS giả phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo

Thông tin trên được ông Trần Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vừa qua.

Theo đó, chỉ trong vòng 1 phút các trạm BTS giả có thể nhắn với tần suất hàng nghìn tin nhắn với các nội dung như đường link giả mạo, trang cờ bạc trực tuyến, website lừa đảo…, nguyên nhân là do lỗ hổng bảo mật của mạng GSM 2G chỉ yêu cầu mạng xác thực người dùng chứ không yêu cầu người dùng xác thực nhà mạng, vì vậy bị kẻ xấu lợi dụng để phát tán tin nhắn giả mạo. Đây là cũng là vấn đề của nhiều quốc gia đang dùng GSM 2G và hiện chưa có giải pháp hữu hiệu để xử lý triệt để.

Ông Trần Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện. Ảnh: Bộ TT&TT.

Ngoài ra, khó khăn nữa là thiết bị BTS nhập lậu theo đường tiểu ngạch, lại nhỏ gọn, có thể đặt thiết bị BTS này trên các phương tiện cơ động, như ô tô, xe máy, có khả năng di dời nhanh, gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc thanh tra, phát hiện. Tuy nhiên, mới đây Bộ TT&TT đã tìm được giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề này, đó là sự phối hợp hiệu quả giữa nhà mạng và lực lượng công an.

Khi BTS giả hoạt động, nhà mạng phát hiện, khoanh vùng, đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của Cục Tần số có thể định vị chính xác BTS giả hiện đang ở đâu, phối hợp cùng công an chặn bắt ngay.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp với các DN di động, Bộ Công an phát hiện và xử lý 24 vụ BTS giả mạo phát tán tin nhắn rác và lừa đảo. Trong đó, Cục Tần số trực tiếp phát hiện 5/ vụ, cơ quan công an mở rộng vụ án và phát hiện thêm 4 vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2023 đã phát hiện được 15 vụ, trong đó có 12/15 vụ do Cục Tần số VTĐ trực tiếp thực hiện.

Về hiện tượng nhiều cửa cuốn, xe máy dùng chìa khóa thông minh (smart key) không mở được, ông Trần Mạnh Tuấn cho biết, gần đây Bộ TT&TT đã ghi nhận phản ánh về hiện tượng nhiều hộ gia đình sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa gây nhiễu trên băng tần miễn cấp phép cho thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến (433.05-434.79MHz), dẫn đến việc nhiều thiết bị (ví dụ như smartkey) bị ảnh hưởng do có cùng dải tần.

Hiện tượng nhiều cửa cuốn, xe máy dùng chìa khóa thông minh (smart key) không mở được xảy ra trong thời gian gần đây. Ảnh: Gia Khiêm.

Theo ông Trần Mạnh Tuấn, Smart key là thiết bị sử dụng tần số vô tuyến điện để liên lạc với phương tiện như ô tô, xe máy nhằm khóa và mở. Tình trạng smartkey không hoạt động tại một số địa điểm thời gian qua là do ở khu vực đó có thiết bị tần số vô tuyến điện hoạt động cùng tần số. Khi những thiết bị này bị lỗi hoặc không đảm bảo chất lượng, sẽ dẫn đến tình trạng chiếm kênh, phát sóng liên tục, do đó chìa khóa không thể kết nối với ổ khóa, khiến cho ô tô, xe máy, cửa cuốn không thể hoạt động.

Để khắc phục tình trạng này, Cục Tần số vô tuyến điện khuyến nghị tất cả các thiết bị tần số vô tuyến điện nói chung, trong đó có các thiết bị điều khiển gia đình sử dụng sóng kết nối vô tuyến điện phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Khi mua hàng, người dân cần kiểm tra trên bao bì sản phẩm hoặc trên thiết bị có gắn dấu hợp quy không. Ngoài ra, để tránh mua phải thiết bị vô tuyến kém chất lượng, người dân nên mua ở những cơ sở hoặc các nhà sản xuất có uy tín.