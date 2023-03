Đã tìm thấy thi thể ngư dân bị mất tích vụ lật tàu đánh cá ở biển Cần Giờ

Lúc 17h30 thi thể của ngư dân bị mất tích trong vụ lật tàu đánh cá ở biển Cần Giờ được PC07 phối hợp với các đơn vị liên quan huyện Cần Giờ tìm thấy. Ảnh: PC07

Tối 22/3, lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ cho biết, vào khoảng 0h rạng sáng ngày 22/3, tàu cá SG3529TS do ông Nguyễn Thành Được (sinh năm 1985 ngụ tại 276/1 khu phố Hưng Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) làm chủ phương tiện hoạt động đánh bắt thủy sản đang di chuyển vào cảng cá thị trấn Cần Thạnh.

Sau đó, phương tiện bị phá nước và bị chìm tại khu vực sở đáy Đại Khơi thuộc vùng biển Cần Giờ (toạ độ 10017'34.4"N - 107000'28.2"E cách bờ biển khoảng 10 hải lý về hướng thị trấn Cần Thạnh).

PC07 phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân mất tích vụ lật tàu đánh cá ở biển huyện Cần Giờ. Clip: PC07

Trên phương tiện có 7 người, trong đó 6 người được phương tiện mang số hiệu LA20564TS do ông Đỗ Mộng Bằng (sinh năm 1977, địa chỉ: xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) làm chủ phương tiện đang đánh bắt thuỷ sản gần đó phát hiện và tiến hành cứu vớt đưa lên phương tiện an toàn, còn 1 người bị mất tích là ông P.C.T (sinh năm 1986, ngụ tại khu phố Hưng Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ ông Nguyễn Thành Được (chủ phương tiện bị chìm) lãnh đạo huyện Cần Giờ đã triển khai lực lượng đến ứng cứu, tìm kiến nạn nhân bị mất tích.



Theo vị lãnh đạo này, đến 14h40 phút chiều 22/3, lực lượng chức năng TP.HCM, cùng lực lượng và phương tiện của huyện (tàu Hải đội 2 và tàu Kiểm ngư) đến hiện trường xảy ra sự cố phối hợp cùng với lực lượng, phương tiện của ngư dân triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Đến 15h40 phút, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể người bị mất tích. Đến 17h30 phút, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa thi thể nạn nhân về bến cầu cảng Tắc Xuất và bàn giao cho Công an huyện Cần Giờ tiến hành xử lý theo quy định, sau đó bàn giao lại cho gia đình nạn nhân.

Vẫn theo vị lãnh đạo này, phương tiện bị nạn đã được trục vớt và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn lai dắt vào bờ. Tuy nhiên, hiện nay do thủy triều rút xuống, dòng nước chảy mạnh nên không thể tiếp tục lai dắt phương tiện vào bờ, do đó phương tiện được neo đậu lại khu vực gần bờ thị trấn Cần Thạnh.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định do sóng to gió lớn làm phương tiện bị phá nước và bị lật", lãnh đạo huyện Cần Giờ thông tin thêm.