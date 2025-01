TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đánh người nguy kịch sau va chạm giao thông; bắt đối tượng cướp tại tiệm vàng

Bắt kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Ngày 2/1, Công an TP.Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã bắt khẩn cấp L.V.H (quê tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra, làm rõ. H, là người được xác định đã đánh người đàn ông nguy kịch do mâu thuẫn sau va chạm giao thông.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP.Bến Cát lấy lời khai đối tượng để làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc được người dân quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, hơn 19h ngày 30/12, anh N.T.B (37 tuổi, ngụ TP.Bến Cát) chạy xe máy đến giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - NE8, phường Thới Hoà thì xảy ra va quẹt với xe máy của một người đàn ông khác.

Sau va chạm, giữa anh B và người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi đánh nhau ngay giữa giao lộ. Anh B bị người đàn ông quật ngã, dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh.

Người đàn ông đánh anh B xong rồi rời đi. Anh B được đưa vào bệnh viện cấp cứu và được bệnh viện chẩn đoán dập não, hiện vẫn đang hôn mê sâu, tiên lượng nặng.

Gia đình anh B đã đến Công an TP.Bến Cát trình báo vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Bến Cát điều tra, làm rõ.

Bắt đối tượng cướp tại tiệm vàng ở Hải Dương

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc áo khoác màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang vào cửa hàng vàng bạc mua hàng. Trong lúc đang xem kiềng vàng trên tay, nam thanh niên bất ngờ cầm bỏ chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của chủ quán.

Được biết, sự việc xảy ra trên địa bàn xã Nhân Quyền (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).



Hình ảnh đối tượng Cường tay cầm kiềng vàng, mắt hướng ra cửa tìm thời cơ bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: SKĐS

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Công an huyện Bình Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ được Trần Văn Cường (SN 1991, trú tại thôn Thung Linh, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Đây là nghi phạm vừa gây ra vụ cướp giật tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 29/12/2024, Trần Văn Cường đi xe máy không biển kiểm soát đến tiệm vàng bạc Đỗ Phú do chị Vũ Thị Hoa (trú tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang) làm chủ. Vào tiệm vàng, đối tượng hỏi chị Hoa cho xem 1 chiếc kiềng cô dâu (trị giá hơn 24 triệu đồng). Trong lúc chủ tiệm không để ý, Cường đã cầm kiềng vàng bỏ chạy.

Đối tượng Trần Văn Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an. Nguồn: SKĐS

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Giang đã xác lập án đấu tranh, xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Trần Văn Cường. Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Được biết, Trần Văn Cường từng có 1 tiền án về tội "Cướp tài sản". Công an huyện Bình Giang đang củng cố tài liệu chứng cứ và mở rộng vụ án.

Clip đối tượng Trần Văn Cường cướp kiềng vàng tại tiệm vàng bạc ở Hải Dương. Nguồn: SKĐS

Bắt đối tượng dùng tài khoản Facebook "Chu Nguyên Chương" xúc phạm người khác

Ngày 2/1, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Khánh Huy (SN 2000, ngụ Thới Bình, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an bắt đối tượng Nguyễn Trần Khánh Huy khi lẩn trốn tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Công an Cần Thơ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các phòng nghiệp vụ Công an TP.Cần Thơ phát hiện Huy sử dụng tài khoản Facebook "Chu Nguyên Chương" đăng tải, phát tán, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật, có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu khống xúc phạm đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Qua xác minh và đối chiếu với các quy định pháp luật quản lý nhà nước về thông tin truyền thông cho thấy, mức xử lý hành chính chuyên ngành thông tin truyền thông hiện hành đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng của chủ tài khoản Facebook "Chu Nguyên Chương" là không đủ sức giáo dục, răn đe…

Đối tượng Nguyễn Trần Khánh Huy bị khởi tố, bắt tạm giam vì sử dụng tài khoản Facebook "Chu Nguyên Chương" đăng tải, phát tán, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật, có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu khống xúc phạm đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.Cần Thơ. Ảnh: Công an Cần Thơ

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Huy về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà Nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ngày 31/12/2024 vừa qua, phía Công an TP.Cần Thơ đã bắt được Huy khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Trị. Sau đó, việc khám xét nơi ở của Huy đã được thực hiện.

Bắt nam nghi phạm sàm sỡ phụ nữ trên đường vắng

Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đã bắt giữ nam nghi phạm sàm sỡ phụ nữ ở khu vực đường vắng trên địa bàn.

Trước đó, chị N.T.C.T (trú thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, Hòa Vang) đến Công an xã Hòa Tiến trình báo, trên đường đi làm về trên đoạn đường từ chợ Lệ Trạch về thôn Lệ Sơn Bắc (Hòa Tiến) thì bị một nam thanh niên đi xe máy cùng chiều và dùng tay "sàm sỡ" vùng ngực chị T rồi bỏ chạy.

Đối tượng S. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng. Nguồn: SKĐS

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hòa Tiến đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trên là Đ.N.S (sinh năm 1999, trú thôn Phú Sơn Nam, Hòa Khương, Hòa Vang).

Tại cơ quan công an, S. đã khai nhận hành vi của mình. S. còn khai nhận, vào khoảng tháng 11/2024 S. đã từng thực hiện hành vi sàm sỡ với 1 người phụ nữ khác tại đường ĐH409, gần chợ Lệ Trạch.

Hiện Công an xã Hòa Tiến đã lập hồ sơ xử lý đối tượng S theo quy định pháp luật.

Trước đó, cũng vào tháng 11/2024, Công an xã Hòa Tiến phối hợp cùng Đội hình sự-kinh tế-ma túy, Công an huyện Hòa Vang bắt giữ 1 đối tượng cũng có hành vi sàm sỡ phụ nữ tại tuyến đường ĐH409.

Qua thử test đối tượng dương tính với ma túy, công an xã đã lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật và đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng.

Bắt khẩn cấp cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối với Lê Sỹ Mạnh để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Mạnh có hành vi đánh trọng tài trong trận đấu bóng đá tại một giải phong trào có tiếng ở TP.HCM.

Công an quận Tân Bình cho biết, động thái trên thể hiện sự kiên quyết của Ban Giám đốc Công an TP trong chỉ đạo xử lý nghiêm những hành vi xem thường pháp luật, hành xử côn đồ, bất chấp tính mạng, sức khỏe của người khác chỉ để giải quyết mình mâu thuẫn nhỏ nhặt phát sinh trong quá trình tham gia giao thông, lễ hội hoặc các giải thi đấu thể thao.

Lê Sỹ Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Lê Sỹ Mạnh sinh năm 1984 ở Thanh Hóa, là cựu tuyển thủ Việt Nam, từng lên tuyển năm 2009-2010 thời huấn luyện viên Henrique Calisto.

Anh thi đấu nhiều câu lạc bộ như Hà Nội T&T, Vissai Ninh Bình, FLC Thanh Hóa, Quảng Nam, Xuân Thành Sài Gòn, Hải Phòng trước khi giải nghệ.

Sỹ Mạnh được nhớ đến trong sự việc rượt đuổi đánh thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm năm 2017 ở Hải Phòng. Anh bị thanh lý hợp đồng huấn luyện và chuyển sang chơi phong trào.

Vừa qua, Lê Sỹ Mạnh tham gia một giải đấu sân 7 người có quy mô lớn ở TP.HCM. Anh khoác áo đội Lão tướng thành phố Thanh Hóa trong trận đấu với đội Lão tướng Nga Sơn diễn ra hôm 22/12/2024.

Sau khi thổi phạt pha phạm lỗi của Sỹ Mạnh, trọng tài Phạm Văn Nguyên bị cầu thủ này quệt tay vào mặt mình. Trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 cho Sỹ Mạnh.

Bất bình với việc lãnh thẻ đỏ, cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Sỹ Mạnh lao đến đá vào hông và lao vào đấm vào mặt trọng tài Văn Nguyên. Trọng tài Nguyên buộc phải chạy thoát thân.

Trọng tài Văn Nguyên thuộc biên chế trọng tài futsal của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).