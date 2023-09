Đề xuất 4 nhóm chính sách liên quan đến chuyển đổi giới tính

Theo tờ trình xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính, đối tượng điều chỉnh chỉ tập trung vào người đã can thiệp y học để chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ và ngược lại.

Dự thảo Luật quy định 4 nhóm chính sách trọng tâm, bao gồm: Điều kiện để công dân được chuyển đổi giới tính; thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính của công dân; xác nhận giới tính đối với các trường hợp đã thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính trước ngày Luật Chuyển đổi giới tính có hiệu lực; thẩm quyền và thủ tục công nhận giới tính của người chuyển đổi giới tính.

Liên quan điều kiện để công dân được chuyển đổi giới tính, Dự án Luật được điều chỉnh theo hướng giảm số lần được công nhận giới tính mới từ 2 lần xuống 1 lần trong cuộc đời. Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, quy định như vậy nhằm hạn chế sự xáo trộn trong xã hội, không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý của Nhà nước; bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Cùng với đó bổ sung quy định phải thực hiện can thiệp y học thì mới được công nhận đã chuyển đổi giới tính.

Về chính sách thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính của công dân, tờ trình nhấn mạnh, thay vì công dân có quyền lựa chọn can thiệp y học để chuyển đổi giới tính sau khi đã được công nhận bản dạng giới thì công dân bắt buộc thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính thì mới được Nhà nước thừa nhận là người chuyển giới.