Đại diện Vietnam Airlines, Vietjet nói gì về việc Tổng cục Du lịch "xin" 400 vé máy bay miễn phí?

Sáng 4/6/2020, Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch đã gặp gỡ báo chí trả lời về việc Tổng cục Du lịch "xin" 400 vé máy bay miễn phí từ 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo.



Ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, ông Nguyễn Thế Phúc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (trái) gặp gỡ trả lời báo chí. Ảnh: Thanh Hà

Buổi gặp gỡ báo chí có sự tham gia của ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, ông Nguyễn Thế Phúc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cùng ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban truyền thông của Hãng hàng không Vietnam Airlines, ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Văn phòng Khu vực miền Bắc Vietjet Air cùng đại diện nhiều cơ quan báo chí.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL cho hay: "Chiều 3/6/2020, Bộ VHTTDL đã nắm được thông tin văn bản số 167 ngày 2/6/2020 của Tổng cục Du lịch về việc triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa, trong đó có nội dung đề nghị cung cấp 400 vé miễn phí.

Sáng 4/6/2020, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã nhận báo cáo từ Tổng cục Du lịch về việc giải trình văn bản 167. Bộ trưởng đã yêu cầu Tổng cục Du lịch thu hồi văn bản 167 ngày 2/6/2020 về việc triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa; giao Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo bộ trưởng trước ngày 6/6/2020".

Giải thích thêm về việc Tổng cục Du lịch đề nghị 3 hãng hàng không cung cấp miễn phí 400 vé, ông Nguyễn Thái Bình cho hay: "Đây là chương trình nằm trong hợp tác thường niên giữa Tổng cục Du lịch và các hãng hàng không. Việc kích cầu du lịch trong nước và quốc tế là xúc tiến, quảng bá cho du lịch Việt Nam, đồng nghĩa với xúc tiến thì hợp tác thì với các hãng hàng không cũng là một nguồn doanh thu.

Với 400 vé Tổng cục Du lịch đề nghị cung cấp miễn phí, đứng ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước với các cán bộ của Tổng cục Du lịch tham gia thực hiện xúc tiến, quảng bá du lịch đã có chế độ của nhà nước. Tuy nhiên, trong đoàn công tác thực hiện xúc tiến, quảng bá du lịch sẽ có nhiều thành phần như doanh nghiệp lữ hành, hiệp hội du lịch. Và các hoạt động này giúp cho các lữ hành, các hiệp hội nhằm quảng bá, thúc đẩy du lịch. Đây là nhiệm vụ chung mà Tổng cục Du lịch được phân để nhận trách nhiệm trực tiếp thực hiện".

Trả lời báo chí về văn bản số 167 của Tổng cục Du lịch, ông Nguyễn Thế Phúc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: "Nhiều năm qua Tổng cục Du lịch đã có hợp tác chặt chẽ các hãng hàng không nội địa như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways… để cùng triển khai chương trình xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài. Tuỳ theo mục tiêu từng giai đoạn, các bên trao đổi thống nhất nội dung hợp tác, trên cơ sở đó ký kết biên bản hợp tác.

Tổng cục Du lịch chủ trì triển khai các hoạt động xúc tiến và các hãng hàng không cùng tham gia và hỗ trợ để cấp phí vận chuyển, cung cấp vé máy bay, giải thưởng quà tặng, hỗ trợ vé máy bay cho một số đoàn xúc tiến.

Năm 2020, do tác động dịch Covid-19, Tổng cục Du lịch và các hãng hàng không hợp tác đẩy mạnh phát triển kích cầu du lịch nội địa và hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam do Bộ VHTTDL ban hành. Theo kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 hàng loạt các sự kiện do Tổng cục Du lịch chủ trì sẽ phối hợp với các hãng hàng không tổ chức tại nhiều địa phương.

Bản chất văn bản này chỉ là cơ sở để triển khai cụ thể các nội dung đã được thống nhất giữa Tổng cục Du lịch với các hãng hàng không. Điều này đã được các hãng hàng không thống nhất.

Tuy nhiên, thực sự về hình thức Tổng cục Du lịch cũng thấy văn bản này chưa thực phù hợp nên sẽ thu hồi và mong 3 hãng hàng không sẽ cảm thông, chia sẻ.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban Truyền thông của Hãng hàng không Vietnam Airlines cho hay: "Du lịch là một chuỗi, trong đó sự hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở lưu trú, các hãng vận tải rất quan trọng. Không một đơn vị nào đứng tách riêng mà phát triển được, nên nhiều năm qua chúng tôi đã hợp tác với Tổng cục Du lịch với nhiều chương trình, nếu nói là chúng tôi đã hợp tác số lượng bao nhiêu vé thì chúng tôi không thể nhớ được hết.

Năm nào chúng tôi cũng có hỗ trợ về hàng hoá, ấn phẩm, rồi nhân sự của Tổng cục Du lịch…Chương trình kết hợp với Tổng cục Du lịch về hỗ trợ vé, bên Vietnam Airlines đã bàn từ tháng 2/2020, nhưng đến khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn khiến việc kích cầu du lịch nội địa phải tạm dừng, và vừa rồi khi Chính phủ cho phép du lịch hoạt động trở lại thì hãng hàng không tiếp tục thực hiện chương trình.

Thực lòng chỉ có Tổng cục Du lịch đứng ra chủ trì, với vai trò dẫn dắt mới tạo được thành sức mạnh chung trong việc xúc tiến, quảng bá du lịch. Tôi cũng cám ơn dư luận, báo chí mấy ngày qua đã lo ngại, ủng hộ cho các hãng hàng không. Tuy nhiên, tôi e là mọi người chưa nhìn nhận, đánh giá toàn diện được sự việc".

Ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Văn phòng Khu vực miền Bắc Vietjet Air cũng cho biết, đơn vị này và Tổng cục Du lịch đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược xúc tiến quảng bá điểm đến. "Đây không phải hỗ trợ, mà là song phương, hai bên cùng có lợi. Chắc Tổng cục Du lịch cũng lo lắng cho việc xúc tiến du lịch nội địa nên đã có văn bản này".