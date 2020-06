Đại gia trăm tỷ 4 đời vợ nói "phụ nữ đẹp sướng mắt nhưng hại tâm hồn" gây xôn xao

Mới đây trên trang cá nhân, đại gia Đức An chia sẻ bức ảnh đang chơi đùa cùng con gái cưng - bé Bồ Câu kèm theo triết lý về cuộc sống gây xôn xao mạng xã hội. Cụ thể, ông xã của cựu siêu mẫu Phan Như Thảo tuyên bố: "Phụ nữ đẹp sướng con mắt, hại tâm hồn và lủng túi. Tiền có đem đi được không? Chỉ cần đánh đổi một phút hạnh phúc đủ cho cả đời". Giải thích thêm về từ "lủng túi", chồng Phan Như Thảo cho biết: "Shopping mua quần áo là mỗi ngày, đến tối thì shopping online."

Chia sẻ của đại gia sở hữu khối tài sản ước tính hàng trăm tỷ khiến dân mạng tò mò "liệu có ẩn ý", đồng thời cũng nổ ra tranh cãi về quan điểm giữa tình yêu và vật chất. Để tránh hiểu lầm rằng mình tiêu tiền của chồng, Phan Như Thảo nhanh chóng vào bình luận dưới bài viết. Cô thanh minh: "Anh ấy nói Bồ Câu chứ không phải Thảo nhé". Thì ra người "phụ nữ đẹp" mà vị đại gia nhắc đến chính là cô con gái của mình. Dù có phải tốn tiền cho cô bé thì anh vẫn thoả mãn để đổi lấy hạnh phúc. "Giờ trong mắt anh An, Bồ Câu là đẹp nhất rồi, không còn mỹ nhân nào nữa", một người bạn bình luận.

Trong khi đó, một số bạn bè của cặp đôi cũng khen phát ngôn của đại gia Đức An "rất thâm thuý", chúc mừng anh khi cuối cùng cũng tìm thấy được bình yên sau nhiều sóng gió thị phi của những mối tình trước: "Em thích status này của anh An, không gì đổi lại được vui vẻ và hạnh phúc", "Anh An cũng đã thật sự được bình an hạnh phúc rồi", "Cuối cùng chỉ cần cuộc sống thanh bình bên gia đình là được", "Bất kể cả cuộc đời không may mắn có được hạnh phúc nhưng rồi đã có tất cả. Những gì anh đang có không mua được dù anh nhiều tiền"... bạn bè của chồng Phan Như Thảo và dân mạng bày tỏ.

Đại gia Nguyễn Đức An sinh năm 1962, là doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Chỉ tính riêng số tiền người đàn ông này đầu tư về Việt Nam từ năm 2007 đến 2008 đã tới 288 tỷ đồng. Con số này được công khai vào thời điểm tranh chấp ly hôn cùng người vợ thứ 3 - siêu mẫu Ngọc Thúy. Vụ việc đến nay vẫn còn ồn ào.

Phan Như Thảo đính hôn với đại gia Đức An năm 2015. Cặp đôi đã có với nhau một cô con gái xinh xắn tên Bồ Câu. Trong chương trình "Các ông bố nói gì", doanh nhân Đức An đã chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên người vợ kém mình 26 tuổi. Theo vị doanh nhân, hiện tại, cuộc sống của Như Thảo khá thoải mái. Cô không cần phải chăm con nhiều vì con đi đâu cũng theo ba. Bên cạnh công việc bận rộn, Đức An thường xuyên vào bếp nấu nướng cho vợ, chăm sóc con rất khéo léo. Nhiều người cho rằng, Phan Như Thảo thực sự quá may mắn khi có được người chồng vừa tài giỏi lại khéo léo.

Không chỉ được ông xã cưng chiều hết mực, con gái đầu lòng của cô cũng được chồng tặng riêng 3 căn biệt thự khủng. Hai căn biệt thự được đặt theo tên con gái là Bồ Câu được xây dựng tại Đà Lạt. Căn còn lại tại Nha Trang.

Cách đây không lâu, Phan Như Thảo hào hứng khoe căn phòng để đồ chơi của bé Bồ Câu được bố bỏ cả tháng trời để hoàn thiện. Qua những hình ảnh Phan Như Thảo đăng tải, có thể thấy phòng đồ chơi của con gái rượu đại gia Đức An không thua kém gì trong showroom cao cấp với đủ các mô hình đồ chơi. Căn phòng có tông màu trắng, hợp với sở thích của con gái.