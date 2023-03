Đại lộ Fifth Avenue nằm ở trung tâm quận Manhattan, thuộc thành phố New York, Mỹ là biểu tượng của một New York giàu có. Hai bên đường là các tòa nhà trang nhã có tầm nhìn ra công viên, các dinh thự lịch sử và viện bảo tàng. Nơi đây được coi là một trong những con đường tốt nhất trên thế giới để mua sắm và cũng là một trong những con đường có giá thuê nhà đắt nhất thế giới. Ngoài ra, đây là tuyến đường của nhiều cuộc diễu hành ở thành phố New York, vì vậy vào mùa hè, con đường này bị cấm lưu thông trong nhiều ngày chủ nhật. Ảnh: Gianandrea Villa/Unsplash.