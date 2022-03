Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nói lý do khoảng 500 người Việt chưa di tản khỏi Ukraine

Theo thông tin từ Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch, hiện vẫn còn khoảng 80 người Việt chưa rời khỏi Mariupol. Đại sứ Thạch cho biết, ngay từ đầu chiến tranh ( ngày 1/3) Đại sứ quán đã đề nghị đi sơ tán bằng tàu về phía Tây và đã dự báo Mariupol sẽ là Stalingrad nhưng bà con vì nhiều lý do không đi, cho đến nay cơ hội rút đi ngày càng ít dần thì việc di tản của bà con là rất khó khăn.



Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch trong những ngày chiến sự ở Ukraine.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cho biết thêm: "Không ở đâu sơ tán thuận tiện như ở Kherson. Khó khăn lắm mới thu xếp được để bà con lên xe bus đi sang Nga. Không phải chen lấn giẫm đạp, không phải đi mấy chục tiếng mới tới được biên giới như những bà con khác. Nhưng chỉ có 14/80 người chọn đi sơ tán. Bà con có rất nhiều lý do để chọn ở lại với mảnh đất này".

Nói về lý do một số người Việt chưa rời đi được, Đại sứ Thạch cho hay: "Họ ở lại để trông nom tài sản. Người Việt sinh sống ở các nơi đó có tài sản nên không thể tất cả kéo đi được. Nếu tất cả đi thì sẽ đứng trước nguy cơ bị nạn hôi của. Như thế họ có thể mất tài sản không phải vì chiến tranh mà vì nạn hôi của. Chính vì vậy mà bà còn cử một số lại để trông coi tài sản".

Tin nhắn của Đại sứ Thạch với một người Việt ở Mariupol trong những ngày đầu của chiến sự, dự đoán tình hình ở Mariupol và khuyến nghị bà con di tản về phía Tây.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cũng cho biết thêm: Đại sứ quán Việt Nam cũng phối hợp với đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ là cùng nhau rút công dân của mình ra khỏi Kherson. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ còn cho chúng tôi một phương án là nếu cùng nhau rút thì phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có máy bay để đón người về Thổ Nghĩ Kỳ và chúng tôi có thể cho người Việt đi theo trên máy bay. Chúng tôi phối hợp với cả Thổ Nhĩ Kỳ và OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu). Nhưng cho đến giờ này chỉ có OSCE thoát ra được. Hiện chúng tôi đang làm việc với phía Nga để có thoả thuận song phương để rút công dân Việt Nam ra khỏi Kherson".

Anh Bùi Quốc Huy ở Chisinau và anh Vũ Hội Khánh tại Lviv là 2 người Việt đã giúp ĐSQ tổ chức đón bà con và di chuyển sang Rumani và Ba Lan an toàn, thuận tiện. Không có 2 anh ở 2 điểm nút bà con sẽ còn bị dồn ứ rất nhiều. Ảnh FB Đại sứ

Thường xuyên cập nhật tình hình người Việt trên trang facebook, Đại sứ Thạch cho biết: " Mariupol luôn trong trái tim tôi! Một tuần trước cuộc chiến, tôi đi ké máy bay của Ukraine để thăm đồng bào ở Mariupol. Cuộc gặp ngắn ngủi thật cảm động. Bắt tay nhau tạm biệt đến ba lần. Tất cả đều ko muốn chia tay. 2 giờ sáng tôi mới về đến nhà. Có lẽ đấy là chuyến đi công tác vất vả nhất trong gần năm rưỡi ở đây. Tôi cố đi chỉ để gặp nhau 5 phút với đại diện cộng đồng ở đây. Chiến tranh nổ ra, tôi liên lạc liên tục với anh Thứ trong nhóm. Nhưng lúc này anh Thứ không rút ra được nữa rồi. 10 ngày nay đứt liên lạc. Hôm kia, cháu Phúc ở Kyiv báo, bố cháu thi thoảng lên tầng cao thì liên lạc được với cháu và cho biết mọi người đến giờ này vẫn an toàn. Chỉ biết dặn cháu lần tới bố gọi nhớ nói bố gọi cho chú. Đại sứ quán cũng đã yêu cầu phía Ukraine khi có hành lang an toàn phải thông báo ngay tới công dân Việt Nam để mọi người có thể sơ tán. Cầu mong bình an đến với các anh, chị!".