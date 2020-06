Thiếu tướng, ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu thôi giữ chức Giám đốc Công an Nghệ An

Vào chiều qua (26/6), Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đối với Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu; Quyết định điều động đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, đại biểu Quốc hội khóa XIV (ảnh IT).

Như vậy, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu sau 5 năm giữ chức vụ Giám đốc Công an sẽ được nghỉ hưu theo chế độ.

Tướng Nguyễn Hữu Cầu sinh năm 1962, quê Nghệ An; Ông tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân. Trong quá trình công tác ông từng giữ các chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn; Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Năm 2015, ông được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV (năm 2016), ông ứng cử và trúng cử đại ĐBQH. Ông là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Ông là đại biểu thường xuyên có những phát biểu góp ý khi xây dựng luật, thảo luận kinh tế - xã hội tại các kỳ họp Quốc hội. Ông cũng cởi mở với báo chí, thường hay trả lời phỏng vấn bên hành lang về những vấn đề, vụ việc nóng đang được dư luận quan tâm.

Tháng 7/2019, ông được Chủ tịch nước thăng cấp hàm từ đại tá lên Thiếu tướng.