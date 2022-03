Vụ hỏa hoạn ở thị trấn Cái Dầu: Đại tá Đinh Văn Nơi thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ 52 tiểu thương

Sáng ngày 28/3, đoàn công tác của Công an tỉnh An Giang do Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẽ những khó khăn và hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại nặng nề do hoả hoạn, tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, vào rạng sáng 27/3.