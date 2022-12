Đại tá Đinh Văn Nơi nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Ngày 24/12, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Năm 2022, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với cường độ cao kết hợp với triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Qua đó, đạt được mục tiêu phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm tội phạm hình sự giảm 0,7% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt cao, vượt chỉ tiêu đề ra.

Tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt 85,7%; riêng điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng trở lên đạt 100%. Công tác đấu tranh với tội phạm hoạt động theo băng, nhóm được triển khai bài bản, quyết liệt; triệt xóa, làm tan rã 70 nhóm, 177 đối tượng. Đặc biệt, triệt phá nhiều đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng với quy mô lớn với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn năm 2021 được Bộ Công an, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh nỗ lực đạt được năm 2022. Hoàn thành 100% chỉ tiêu của Bộ Công an giao, trong đó nhiều chỉ tiêu cao hơn bình quân chung cả nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt kỹ và vận dụng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và chương trình công tác của lãnh đạo Bộ về nhiệm vụ công tác công an năm 2023 phù hợp với tình hình của tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp công tác công an.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác công an, đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản, gắn với công tác nắm tình hình và đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm; chủ động phát hiện, tham mưu, giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Trước mắt tập trung bảo vệ tốt an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình từ xa, từ cơ sở, chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn chặn khủng bố, phá hoại; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên các lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung phát hiện, giải quyết kịp thời, ngay từ đầu và tại cơ sở những mâu thuẫn trong xã hội, trong nhân dân, hạn chế thấp nhất nảy sinh tội phạm…

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật; tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm như quản lý về tài nguyên khoáng sản, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, quản lý biên giới, an ninh mạng…

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng – hậu cần và phải tăng cường công tác tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tác phong, thái độ trong quan hệ với Nhân dân; thực hiện kịp thời chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, đặc biệt tập trung tham mưu và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương trong thời gian tới.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022, Công an tỉnh Quảng Ninh xuất sắc được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; 1 đơn vị cơ sở (Phòng An ninh điều tra) được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 3 đơn vị cơ sở (Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Tham mưu, Công an TP.Móng Cái) được Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; 1 đơn vị cơ sở (Công an TP.Hạ Long) được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua”; 177 đơn vị cơ sở và trực thuộc cơ sở được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 432 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Đặc biệt, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì.