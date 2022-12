Chân dung Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa được điều động làm Phó Cục trưởng C03

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về công tác cán bộ.

Theo đó, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - Cục trưởng Cục C03 trao quyết định điều động đại tá Nguyễn Quang Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục C03. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/12.

Đại tá Đinh Văn Nơi cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Quang Phương. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Quang Phương cảm ơn Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Cục C03 đã tin tưởng giao trọng trách. Đại tá Nguyễn Quang Phương khẳng định đây là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Trên cương vị công tác mới, đại tá Nguyễn Quang Phương hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Hồi tháng 2/2022, thượng tá Nguyễn Quang Phương - Trưởng phòng An ninh kinh tế được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ông Phương vừa được thăng cấp hàm đại tá vào tháng 6/2022.

Cục trưởng Cục C03 hiện nay là đại tá Nguyễn Ngọc Lâm cũng từng là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày 28/2, đại tá Nguyễn Ngọc Lâm được Bộ Công an điều động làm Cục trưởng C03.