Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an Hà Tĩnh được Ban Bí thư chỉ định chức vụ Đảng

Chiều 16/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định nhân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1548-QĐNS/TW ngày 10/9/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an Hà Tĩnh nhận quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định chức vụ Đảng. Ảnh CAHT

Trước đó, ngày 20/6/2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đại tá Nguyễn Xuân Thao tiếp tục tập tung cao thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, phối hợp tốt với các ngành trong khối nội chính, các lực lượng trong khối vũ trang làm tốt các nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo công an các địa phương rà soát các vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, đoàn kết nội bộ, kịp thời phát hiện các vụ việc phát sinh ở cơ sở.

Đại tá Thao, 47 tuổi, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông Thao từng giữ chức Trưởng phòng Tham mưu của Cục An ninh đối ngoại; tháng 11/2019 làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đến tháng 1/2023, ông quay lại làm Cục phó Cục An ninh đối ngoại.