Miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh Thái Bình với nguyên Giám đốc Công an Trần Văn Phúc

Cụ thể, theo Nghị quyết số 43 về việc miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2021 – 2026, do Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành ký, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình đã quyết định miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Trần Văn Phúc – nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình đã miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh này với nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trần Văn Phúc. Ảnh: Công an Thái Bình

Lý do miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh Thái Bình với ông Phúc là do chuyển công tác. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình, Khoá XVII, Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua.

Trước đó, vào giữa tháng 8/2024, ông Trần Văn Phúc được Bộ Công an điều động đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thay thế Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (người được Bộ Công an điều động giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ).

Tại Công an tỉnh Thái Bình, người kế nhiệm ông Trần Văn Phúc là đại tá Trần Xuân Ánh (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh).