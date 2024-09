2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn được thăng hàm Đại tá

Chiều 9/9, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá cho 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh là Thượng tá Nguyễn Quang Huyên và Thượng tá Lê Đăng Khoa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá và tặng hoa chúc mừng hai Phó Giám đốc. Ảnh: Công an Lạng Sơn

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá kể từ ngày 1/9 đối với 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh: Thượng tá Nguyễn Quang Huyên và Thượng tá Lê Đăng Khoa.

Đồng thời đề nghị hai Phó Giám đốc sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm trong công tác, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác công an, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Nguyễn Quang Huyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an Lạng Sơn

Đại diện phát biểu tại buổi lễ thăng cấp bậc hàm, Đại tá Nguyễn Quang Huyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện rèn luyện, phấn đấu trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Quang Huyên hứa sẽ quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Quang Huyên sinh năm 1976, quê quán huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông Huyên giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Bắc Ninh trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn vào cuối tháng 7/2024.



Còn Đại tá Lê Đăng Khoa sinh năm 1968, quê quán huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ông Khoa đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Công an tỉnh Lạng Sơn như: Phó Trưởng Công an huyện Lộc Bình; Phó Trưởng phòng, Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh; Trưởng Công an huyện Chi Lăng; Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn. Ông Khoa vừa được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn hôm 27/8.