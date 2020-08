Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM giữ chức Bí Thư Đảng ủy Công an TP

Sáng 28/8, Công an TP.HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Buổi lễ có sự tham dự của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, và lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố...

Quang cảnh buổi lễ.

Tại đại hội, Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác của Công an TP trong nhiệm kỳ 2015 - 2020… Qua đó, phạm pháp hình sự được kéo giảm 16,05% so với nhiệm kỳ trước, giảm 26,35% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng lên, tăng 5,96% so với nhiệm kỳ trước, tăng 8,7% so với đầu nhiệm kỳ.

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác của Công an TP trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 25.016 vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá 17.983 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 71,88%). Trong đó, triệt phá 10.811 băng, nhóm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, bắt 47.655 đối tượng; triệt phá 298 băng, nhóm, bắt 1.273 đối tượng mại dâm; triệt phá 1.562 ổ cờ bạc, bắt 8.770 đối tượng; triệt phá 621 vụ/1.988 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ ma túy liên tỉnh và xuyên quốc gia và một vụ/15 đối tượng sản xuất trái phép chất ma túy với quy mô công nghiệp.

Qua các đợt cao điểm tổng kiểm tra hành chính, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn, công an đã thu giữ 409 vũ khí quân dụng, thể thao, 4kg thuốc nổ, 105kg vật liệu nổ, nhiều công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm các loại.

Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 mặt, giảm 14.426 số vụ (43,5%), 472 số người chết (12%) và 20.073 số người bị thương (58%) so với nhiệm kỳ trước. Tổ chức chữa cháy 2.125 vụ, cứu nạn, cứu hộ 1.230 vụ; kéo giảm 3,79% số vụ cháy, giảm 80,49% số vụ nổ, giảm 24,03% số người chết do cháy, nổ so với nhiệm kỳ trước và giảm 82,55% so với đầu nhiệm kỳ…

Đại tướng Tô Lâm - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an TP.HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an TP.HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM biểu dương, ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ Công an TP đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đảng ủy Công an TP đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy và UBND TP.HCM về an ninh - quốc phòng; thực hiện tốt chức năng tham mưu Thành ủy, UBND TP chỉ đạo giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an TP trong sạch, vững mạnh…



Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.