Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an Thái Bình tái cử chức vụ Đảng

Ngày 22/7, Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ đề của Đại hội là "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng Công an Thái Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, hướng về cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương".

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã trình bày Báo cáo chính trị. Sau đó Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình (ảnh Công an tỉnh Thái Bình).

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh gồm 6 người; Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh gồm 7 người, đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Về phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Công an tỉnh là tập trung công tác lãnh đạo làm tốt công tác nắm, chủ động phân tích, đánh giá và dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, không để bị động, đột xuất, bất ngờ.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; bố trí sắp xếp cán bộ theo khung tiêu chuẩn quy định và theo hướng tăng cường cho cơ sở, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an Thái Bình trong sạch, vững mạnh.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông… phục vụ tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương...