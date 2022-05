Đại tá Trương Minh Đương được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Ngày 30/5, tại tỉnh Lâm Đồng, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Trần Minh Tiến (55 tuổi, quê Hà Nam), Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Đại tá Trần Minh Tiến (phải) được điều động đến nhận nhiệm vụ giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng bổ nhiệm đại tá Trương Minh Đương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Trương Minh Đương (46 tuổi, quê Cà Mau) là Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng từ năm 2014 đến nay, trước đó ông công tác ở Cục An ninh Văn hóa, thông tin, truyền thông (Bộ Công an).

Đại tá Trương Minh Đương (phải) nhận quyết định bổ nhiệm giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng từ trung tướng Lê Quốc Hùng.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng quyết định bổ nhiệm và điều động thượng tá Bùi Đức Thịnh, thư ký Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thượng tá Bùi Đức Thịnh (phải) nhận quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.