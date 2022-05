Ngày 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, sáng cùng ngày tại Công an huyện Vũ Thư, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về Công tác cán bộ.

Theo đó, thượng tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã trao quyết định điều động đồng chí trung tá Bùi Huy Dĩnh - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Vũ Thư.

Tân Trưởng Công an huyện Vũ Thư Bùi Huy Dĩnh. Ảnh: CATB

Ở diễn biến trước đó, ngày 5/5, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã có quyết định điều động đồng chí trung tá Bùi Tiến Trường - Trưởng Công an huyện Vũ Thư đến giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh.

Thượng tá Trần Văn Phúc yêu cầu trung tá Bùi Huy Dĩnh sớm tiếp cận công việc, ổn định tổ chức, rà soát các phần việc đã, đang thực hiện, bắt tay ngay vào công việc chuyên môn.

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng.

Nêu cao vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo đơn vị, tiếp tục duy trì đoàn kết nội bộ; chủ động làm tốt công tác tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

Tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực và kinh nghiệm công tác, cùng tập thể cấp ủy và lãnh đạo Công an huyện làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.