Đại tràng Á Âu - Giải pháp vàng giúp Tiêu hóa khỏe, đại tràng êm

Đại Tràng Á Âu là giải pháp đáng tin cậy cho tiêu hóa khỏe, đại tràng êm

Tác dụng của Đại tràng Á Âu

Hiện nay, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm đại tràng và đại tràng co thắt, trong đó phổ biến nhất phải kể đến tình trạng suy giảm miễn dịch đường hóa và nhiễm ký sinh trùng đường ruột (giun sán).

Chỉ khi tác động vào chính xác nguyên nhân gây bệnh thì hiệu quả điều trị mới đạt tốt nhất. Vì thế, muốn điều trị viêm đại tràng và đại tràng co thắt thì cần phải nâng cao miễn dịch đường ruột và diệt giun sán. Đại tràng Á Âu là một giải pháp chuyên biệt có khả năng tác động đồng thời vào cả 2 mục tiêu này, rất thích hợp cho người bị rối loạn tiêu hóa do viêm đường ruột cấp và mạn tính, đại tràng co thắt với các biểu hiện như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy hoặc táo bón, phân sống.

Cụ thể, từng thành phần trong Đại tràng Á Âu có công dụng như sau:

ImmunebioV (vách tế bào Lactobacillus rhamnosus): Giúp phòng ngừa và điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và tiêu chảy.

Sử quân tử: Giúp kháng khuẩn, kháng virus, kháng nấm, hạ sốt, tẩy giun, chống tiêu chảy.

Bạch truật: Hỗ trợ cải thiện chức năng và khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình chữa lành tổn thương đường ruột.

Hoàng cầm: Hỗ trợ chống viêm, giúp kiểm soát tình trạng tiêu chảy liên quan đến rối loạn nhu động ruột.

Mộc hương: Hiệu quả với viêm đại tràng, giúp giảm đau bụng, cải thiện tình trạng rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột nhờ khả năng ổn định cấu trúc và làm giàu vi khuẩn có lợi.

Dimethylglycine: Hỗ trợ giảm ung thư biểu mô đại tràng nguyên phát.

Kẽm (dưới dạng kẽm gluconat): Giúp cải thiện triệu chứng của viêm loét đại tràng.

Sự kết hợp các thành phần của Đại tràng Á Âu cho tác dụng toàn diện với bệnh viêm đại tràng và đại tràng co thắt

Chia sẻ của người bệnh về hiệu quả của Đại tràng Á Âu

Nhớ lại quãng thời gian mệt mỏi vì căn bệnh đại tràng, chú Lương Văn Quang (Hưng Yên) cho biết: "Tôi phát hiện và chung sống với bệnh đại tràng cũng phải vài năm rồi, bắt đầu từ khi thấy tiêu hóa bất thường, bụng cứ đau âm ỉ suốt ngày suốt đêm, thỉnh thoảng lại bị đau quặn cả lên, đi ngoài liên tục đến cả chục lần/ ngày. Thấy sức khỏe xuống quá nên tôi mới đi bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Về nhà cứ ai mách cách gì hiệu quả là tôi đều dùng, có cái 3 tháng, cái được 6 tháng nhưng không ăn thua mấy."

Đau bụng do đại tràng co thắt khiến nhiều người bệnh ám ảnh

Căn bệnh đại tràng co thắt quái ác đã khiến cuộc sống của chú Quang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. May mắn là từ khi biết đến Đại tràng Á Âu, tình trạng đại tràng co thắt mới cải thiện rõ rệt: "Tôi vô tình biết đến Đại tràng Á Âu qua dược sĩ gần nhà tư vấn, ban đầu dùng cũng bán tín bán nghi vì mình dùng nhiều rồi mà có ăn thua đâu, cái nào quảng cáo cũng hay mà rồi chẳng ra đâu vào đâu cả. Chỉ đến khi mà dùng 6 viên đầu tiên thôi, mình thấy cái bụng mình nó êm hơn chút, tôi mới bắt đầu thấy tin tưởng."

Duy trì liệu trình 6 viên/ ngày đến khi được tròn 3 tháng, chú Quang thấy tất cả triệu chứng khó chịu đều không còn nữa, từ những cơn đau âm ỉ hay đau quặn thì giờ ăn uống vẫn êm ru, đi ngoài giờ cũng đều đặn 1 lần/ ngày, phân bình thường chứ không lúc lỏng lúc táo như trước. Ăn được, ngủ được, sức khỏe chú Quang cũng tốt lên nhiều, cuộc sống gia đình lại có thể tràn đầy niềm vui như trước.

"Đại tràng Á Âu thực sự rất tuyệt vời, ai mà bị bệnh đại tràng thì cứ nên lựa chọn mà dùng, giá cả rất phải chăng và phù hợp với người lao động, không hề đắt 1 tí nào. Như tôi là người đã dùng và đã trải nghiệm, thì mình cảm thấy so với việc dùng Đại tràng Á Âu này để mua lại sức khỏe, có sức khỏe mình lại lao động kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ có lãi quá lãi thôi" - Chú Quang vui vẻ nói.

Hiện nay, sản phẩm Đại tràng Á Âu - Tiêu hóa khỏe, đại tràng êm đã được phân phối rộng rãi tại nhiều nhà thuốc trên toàn quốc nên người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm mua sử dụng.

Bản công bố chính thức của Đại tràng Á Âu

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.