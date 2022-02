Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng Cảnh sát biển duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương

Chiều 15/2, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Mạnh Hùng

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển tiếp tục tập trung giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị các cấp về nhiệm vụ cảnh sát biển và xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, ổn định tình hình tư tưởng nội bộ, kiện toàn tổ chức, biên chế, giữ vững đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động dự báo, nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đối sách, xử lý thắng lợi, đúng pháp luật các tình huống, không để bị động bất ngờ trên hướng biển; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên biển. Chủ động các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố môi trường biển và các thách thức an ninh phi truyền thống.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên hướng biển, thực hiện tốt công tác quản lý nội bộ; triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm nội bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ cảnh sát biển; tăng cường và thực hiện hiệu quả các biện pháp nhằm ngăn chặn, góp phần tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác huấn luyện; chủ động điều chỉnh nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; bảo đảm cơ quan, đơn vị an toàn về mọi mặt.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đổi mới phương pháp tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát sát thực tế; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; tiếp tục nâng cao hoạt động đối ngoại...

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Lực lượng Cảnh sát biển đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn các hoạt động kinh tế biển, chống xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị phương tiện; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả công tác huấn luyện, chiến đấu phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên hướng biển; kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết, đúng pháp luật các vụ việc; hoàn thành tốt đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022...