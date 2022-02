Bao nhiêu người bị bắt trong vụ Phùng Anh Lê tha người trái pháp luật vào năm 2016?

Như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố Phùng Anh Lê – cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", quy định tại Khoản 1, Điều 378, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng bị đề nghị truy tố với Phùng Anh Lê là 3 bị can khác cũng là cán bộ Công an quận Tây Hồ vào thời điểm vụ án xảy ra. Phùng Anh Lê và các đồng phạm được xác định có liên quan đến việc tha trái pháp luật đối tượng cướp tài sản vào năm 2016.

Trước khi Phùng Anh Lê bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố bị can, người này là đương kim Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội.

Phùng Anh Lê (ảnh nhỏ) bị khởi tố ngày 20/9/2021 trong vụ tha người trái pháp luật xảy ra vào năm 2016. Ảnh: Phạm Hiệp

Chức vụ này cũng mới được Bộ trưởng Bộ Công an phân công, điều động nhân sự mới.

Đến thời điểm này, theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đã có 4 bị can bị khởi tố; một số người có liên quan khác thì Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

Phùng Anh Lê bị bắt sau khi bị khởi tố bị can 1 ngày. Trong ảnh là thời điểm Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xuất hiện tại nhà riêng của Phùng Anh Lê. Ảnh: Phạm Hiệp

Theo đó, ngày 8/9/2021, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội: "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", quy định tại Điều 378, Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công an quận Tây Hồ.

Người đầu tiên bị khởi tố ở vụ án này ngay trong ngày 8/9/2021 là Vũ Công Ngọc - chức vụ khi phạm tội là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra các tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ.

Bị can Ngọc bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Nguyễn Đức Châu và Phùng Anh Lê là 2 người bị khởi tố cuối cùng trong vụ không xử lý hình sự nhóm cướp tài sản. Ảnh chụp màn hình

Người thứ hai bị khởi tố trong vụ án là Lê Đình Trung – chức vụ khi phạm tội là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ.

Lê Đình Trung bị khởi tố ngày 16/9/2021, bị bắt ngày 17/9/2021, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam T75, Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng.

Phùng Anh Lê và Nguyễn Đức Châu (chức vụ khi phạm tội là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra các tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ) là 2 người bị khởi tố cùng vào ngày 20/9/2021.

Lê bị bắt ngày 21/9/2021, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam T771, Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Nguyễn Đức Châu cũng bị bắt cùng ngày với Phùng Anh Lê. Châu hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T771, Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng.

Đó là những bị can đã bị khởi tố trong vụ tha người trái pháp luật, xảy ra tại Công an quận Tây Hồ từ năm 2016.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng xác định có 5 người khác liên quan vụ án.

Họ gồm: Phạm Quý Hải – Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ; Lê Sinh Hùng – Phó Trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an quận Tây Hồ; Nguyễn Quang Huy – Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an quận Tây Hồ; Phan Tất Hùng – Điều tra viên Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ; Nguyễn Văn Thuận – cán bộ quản giáo trực Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ.

Theo tài liệu, những người trên có liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý về hành chính theo quy định của pháp luật.