Đại tướng Tô Lâm: Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không kể hiểm nguy, lặng lẽ, tận tụy

Trong thư, Đại tướng Tô Lâm viết: Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997 - 12/3/2022), thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi thân ái gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành, tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân viên thuộc lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.



Ngay từ ngày đầu thành lập, tuyên thệ trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, các đồng chí đã khắc phục khó khăn, gian khổ, không kể hiểm nguy, lặng lẽ, tận tụy làm nhiệm vụ, thề chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy để mang lại bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

25 năm qua, các đồng chí luôn dựa vào Nhân dân; phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các lực lượng; tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất Đảng, Nhà nước tổng thể, đồng bộ về chủ trương, giải pháp chiến lược và đấu tranh triệt phá hàng nghìn vụ án, chuyên án, thu giữ khối lượng lớn ma túy, từng bước ngăn chặn, kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, bị thương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và 7 tập thể, 6 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thư của Bộ trưởng Tô Lâm gửi các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong 25 năm qua.

Người đứng đầu Bộ Công an cũng nhấn mạnh, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy rất nặng nề.

Đại tướng Tô Lâm tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục phát huy khí phách anh hùng, truyền thống vẻ vang, luôn rèn luyện giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, trở thành lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của Công an nhân dân Việt Nam, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy, góp phần cùng lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.