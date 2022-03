Cục trưởng C04: "Máu đã đổ, nước mắt đã rơi trong cuộc chiến phòng chống ma tuý"

Sáng 11/3, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống lực lựng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997 - 12/3/2022) và đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phát biểu tại buổi lễ.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) cho biết, dù là lực lượng mới thành lập, tuổi đời còn non trẻ, nhưng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong cả nước đã phát huy hiệu quả vai chủ công, nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy.



Từ năm 1997 đến nay, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước đã phát hiện, bắt giữ hơn 290.000 vụ, hơn 460.000 đối tượng, thu giữ hơn 5 tấn thuốc phiện, gần 82 tấn heroin, hơn 81 tấn cần sa, gần 22 tấn ma túy tổng hợp; hàng nghìn súng quân dụng, đạn, lựu đạn; nhiều tài sản có giá trị hàng nghìn tỉ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được bố trí theo 3 cấp: cấp Cục thuộc Bộ Công an, cấp phòng thuộc công an các tỉnh, thành phố và các đội, tổ ở công an các quận, huyện, thị xã.

Hiện 63/63 địa phương đã có Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; 703 đội, tổ được bố trí tại công an các quận, huyện với 7.287 cán bộ, chiến sĩ. Đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức.

Do chịu ảnh hưởng của tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và các nước trong khu vực, đặc biệt là khu vực "Tam giác vàng", làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp hơn.

Cùng với đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những tiến bộ vượt bậc của các thành tựu khoa học- kỹ thuật mà tội phạm ma túy triệt để lợi dụng làm cho cuộc chiến chống tội phạm ma túy ngày càng trở nên khó khăn, phức tạp và quyết liệt hơn.

Đặc biệt, quy mô các tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ngày càng lớn, số lượng và chủng loại các chất ma túy ngày càng nhiều, tội phạm ma túy ngày càng manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt…

Trong cuộc đấu tranh đầy gian khổ, nguy hiểm với tội phạm ma túy, đã có 27 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng và quần chúng nhân dân đã anh dũng hi sinh, hơn 700 đồng chí bị thương hoặc bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ. Nhiều gương chiến đấu hy sinh anh dũng khi tuổi đời còn khá trẻ, có đồng chí ngã xuống khi tuổi đời vừa tròn đôi mươi, tiêu biểu là: Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Văn Cường, Công an tỉnh Điện Biên; Liệt sĩ Bùi Quốc Đại và Liệt sĩ Sùng A Trư, Công an tỉnh Hòa Bình…

"Máu đã đổ, nước mắt đã rơi, sự hy sinh trong cuộc chiến đấu đầy cam go, quyết liệt này đã chứng minh bản chất, hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" – Cục trưởng C04 nhấn mạnh.

Ghi nhận những thành tích, chiến công và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho đơn vị như phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Quân công hạng Ba; 4 lần Huân chương Chiến công hạng Nhất...