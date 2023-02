Đại tướng Tô Lâm khen lực lượng cứu người rơi xuống giếng sâu 25m Đại tướng Tô Lâm khen lực lượng cứu người rơi xuống giếng sâu 25m

Tối 10/2, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen các lực lượng thuộc Công an TP.Hà Nội và Công an TP.Đà Nẵng sau khi cứu hộ cứu nạn thành công 2 nạn nhân gặp sự cố.

