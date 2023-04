Đại úy Nguyễn Phước Đạt vật lộn với dòng nước xiết để cứu người nhảy cầu tự tử

Ngày 20/4, Công an huyện Đại Lộc và Phòng PX03 Công an tỉnh Quảng Nam chính thức có báo cáo về sự dũng cảm của đại úy Nguyễn Phước Đạt - cán bộ Công an thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.

Đại úy Đạt đã bất chấp nguy hiểm, vật lộn với dòng nước xiết để cứu tính mạng của nạn nhân L.T.C.U (SN 1983, trú thôn Phú Mỹ, xã Đại An, huyện Đại Lộc).

Theo báo cáo của Phòng PX03 Công an tỉnh Quảng Nam, vào khoảng 17h30 ngày 19/4, công an địa phương tiếp nhận tin báo có một phụ nữ đến cầu Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, rồi bất ngờ lao xuống sông Vu Gia tự tử. Đại úy Nguyễn Phước Đạt (cán bộ Công an thị trấn Ái Nghĩa) đã tức tốc đến ngay hiện trường.

Để cứu sống nạn nhân nhảy cầu tự tử, đại úy Đạt đã vật lộn với dòng nước xiết. Ảnh: Công an tỉnh

"Khi đến nơi, đại úy Đạt thấy một người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước xiết. Đây là đoạn sông sâu, khoảng cách từ bờ đến nạn nhân gặp nạn xa nhưng với tinh thần vì hạnh phúc, bình yên của người dân, đại úy Đạt bất chấp nguy hiểm, dũng cảm lao mình xuống sông cứu người.

Với ý chí quyết tâm phải cứu cho bằng được nạn nhân, đại úy Đạt đã nỗ lực, khẩn trương dùng hết sức lực khả năng của mình bơi đến, kéo người phụ nữ vào bờ.

Nhưng do lòng sông quá rộng và phải kéo nạn nhân đang vùng vẫy nên khi kéo nạn nhân gần đến bờ, đại úy Đạt phải gọi nhờ người dân trên bờ thả dây thừng kéo đưa nạn nhân lên để sơ cứu và đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến nay sức khỏe nạn nhân đã ổn định...", Công an tỉnh thông tin.

Nhờ sự dũng cảm, quyết tâm vì nhân dân của đại úy Đạt mà nạn nhân L.T.C.U được cứu vớt kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng.

Để động viên tinh thần dũng cảm, trách nhiệm cao quý của đại úy Nguyễn Phước Đạt, Phòng PX03 trình Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng xem xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng để động viên đại úy Đạt.