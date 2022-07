Đắk Lắk: Cháy chợ thị xã Buôn Hồ, 30 ki ốt bị thiêu rụi

Lực lượng chức năng phá cửa để thực hiện công tác cứu hộ. DBH

Sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 8 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ, UBND phường An Bình, Ban quản lý chợ, lực lượng dân phòng khẩn trương tổ chức khống chế, ngăn chặn không để xảy ra cháy lan sang hàng trăm hộ dân xung quanh và các gian hàng trong khu vực chợ.