Diễn biến mới vụ cháu bé 8 tuổi nghi bị đổ xăng đốt ở Đắk Lắk

Thông tin với PV Dân Việt sáng 14/7, thượng tá Nguyễn Công Hòa - Trưởng Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nay K Pát (19 tuổi, trú tại buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo).

Theo thượng tá Hòa, việc tạm giữ được tiến hành vào ngày 13/7. Mục đích tạm giữ để điều tra về vụ cháu Y Ng. (8 tuổi, trú tại xã Ea Sol, huyện Ea H'leo) nghi bị đổ xăng đốt, gây bỏng hai chân.

Trước đó Công an huyện Ea H'leo thông báo trên trang Zalo của đơn vị, khẳng định việc cháu Y Ng. bị bỏng hai chân (hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) chỉ là do một tai nạn chứ không phải cố ý.

Theo thông tin đăng trên trang Zalo của Công an huyện, khoảng 4 giờ ngày 12/7, Nay K Pák đi xe máy đến xã Ea Sol chở Y Ng. (8 tuổi), Y Tách và Y Chơn (anh trai và cậu của Y Ng.) về nhà mình ở xã Ea Hiao. Khi đến đoạn đường lô cao su ở buôn Bir, xã Ea Hiao, do trời mưa, đường trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên đường. Lúc này Y Tách và Y Chơn xuống xe đứng bên lề. Còn Y Ng. đùa giỡn trèo lên và ôm cổ Nay K Pák làm cho xe bị ngã, đè lên chân của cả hai, xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người Y Ng. Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, Nay K Pák lấy bật lửa ra quẹt vào người Y Ng.để dọa, la mắng cho Y Ng. không đùa giỡn nữa.

Không may, do quần áo Y Ng. có dính xăng nên nhanh chóng bắt lửa. Thấy vậy Nay K Pák đã dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người Y Ng. để dập lửa. Sau đó thấy không dập được, K Pák đã lao đến cởi đồ Y Ng. và ném ra bên đường.

Trong khi đó, người nhà của Y Ng., Y Tách và Y Chơn cho rằng khi chở các cháu đến đoạn đường qua lô cao su nói trên, Nay K Pák dừng xe bảo các cháu vào lấy mủ cao su nhưng các cháu sợ bị chủ lô cao su đánh nên không đồng ý. Lúc này Nay K Pak rút xăng từ xe máy cho vào vỏ chai nước ngọt nhặt bên đường, tạt lên người Y Ng. và bật quẹt đốt, khiến cháu bị bỏng nặng hai chân.