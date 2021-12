Đắk Lắk: Công an xã thường xuyên đi tuần, giảm nỗi lo mất trộm của nông dân mùa cà phê

Người dân xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk nay đã không còn nỗi lo mất trộm cà phê. Video: Phương Hằng

Ông Nguyễn Văn Phong (thôn Tân Nam, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, từ khi có lực lượng công an chính quy về, người dân yên tâm sản xuất hơn.

“Có vấn đề gì chỉ cần gọi điện báo là công an thôn đến ngay. Bữa nay mặc dù giá cà phê tăng cao nhưng cũng không lo lắng trộm cắp, cứ để cà chín đỏ rồi mới hái”, ông Phong nói.

Công an xã Ea Kênh đến thăm vườn cà phê gia đình ông Nguyễn Văn Phong (thôn Tân Nam, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Phương Hằng

Nghe những lời chia sẻ của ông Phong, ít ai biết trước đây thôn Tân Nam từng là điểm “nóng” về nạn trộm cắp, đặc biệt vào các mùa thu hoạch sầu riêng, bơ, cà phê.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.700 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta hiện nay tăng khoảng 8-9.000 đồng/kg so với năm 2020. Tuy nhiên, so với đầu vụ năm 2021, giá cà phê hiện nay có giảm nhẹ (giá cà phê đầu vụ có lúc tăng đỉnh điểm gần 42.000 đồng/kg, cà phê nhân). Theo nhiều nông dân chia sẻ, cà phê chín đạt từ 80% trở lên mới bắt đầu hái sẽ cho năng suất và chất lượng cao nhất. Tuy nhiên, vẫn còn không ít nông dân chấp nhận hái cà phê xanh vì sợ mất trộm, vào mùa giá nhân công tăng cao,...

Cứ mỗi khi đến vụ, người dân và các nông trường, công ty cà phê trên địa bàn này lại tốn công sức để bảo vệ vườn, nhiều hộ gia đình vì thế chấp nhận hái cà phê xanh để tránh tình trạng trộm cắp.

Theo ông Mai Kỳ Văn – Giám đốc Công ty cà phê tháng 10 (xã Ea Kênh), trước đây mỗi lần đến mùa vụ công ty rất áp lực, một số đối tượng rình rập để ăn trộm cà phê cả đêm.

Nhất là mỗi lần giá cà phê tăng cao, nhiều đối tượng trộm cắp càng manh động hơn.

Từ khi có lực lượng công an chính quy được bổ sung về các địa phương thì tình hình an ninh trật tự được ổn định. Những năm trở lại đây gần như không có hiện tượng trộm cắp cà phê.

Theo Trung tá Nguyễn Phi Hùng, Trưởng Công an xã Ea Kênh, trong thời gian vào mùa cà phê, sầu riêng, bơ… , công an xã tăng cường việc tuần tra gấp đôi. Bên cạnh đó, một số điểm nóng trên địa bàn vừa được lắp các camera giám sát giúp công an xã dễ dàng nắm bắt tình hình hơn.

Nông dân xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk không lo mất trộm cà phê dù giá cà phê tăng mạnh, để chín đỏ mới hái. Ảnh: Phương Hằng

“Từ khi có lực lượng công an chính quy về làm công an xã, mỗi khi vào vụ chúng tôi không lo mất trộm nữa. Trước đây mỗi khi vào mùa cà phê, sầu riêng,.. là gia đình phải đi thăm vườn thường xuyên nhưng những năm trở lại đây có công an đi tuần thường xuyên nên chúng tôi rất yên tâm”, bà Nguyễn Thị Hải (thôn Tân Nam, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) nói.