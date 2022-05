Đắk Lắk: Hội Nội dân huyện Buôn Đôn tổ chức Hội thi nhà nông đua tài năm 2022

Tham gia hội thi có 6 đội thi, thành viên là cán bộ chi, tổ hội và hội viên nông dân. Các đội thi trải qua 4 phần thi gồm: lời chào nông dân; nghe nông dân nói; kiến thức nhà nông và nhà nông so tài. Các nội dung thi giới thiệu về quê hương, hoạt động Hội, phong trào nông dân địa phương; trình bày những ý tưởng, sáng kiến và các giải pháp trong hoạt động bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân; tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng nông dân; xây dựng Chi, Tổ Hội vững mạnh và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể liên kết, sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; trả lời câu hỏi trắc nghiệm do Ban tổ chức đặt ra.

Bên cạnh đó các đội còn thể hiện năng khiếu, kỹ năng làm việc nhóm, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân bằng các tiểu phẩm vui với hình thức sân hóa.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tại Hội thi nhà nông đua tài lần thứ V năm 2022 tại huyện Buôn Đôn. Ảnh: CTV

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao đã trao giải Nhất cho đội thi xã Ea Wer, giải Nhì cho đội thi xã Ea Bar, giải Ba cho đội đến từ xã Ea Huar và Cuôr Nia; giải Khuyến khích cho đội Tân Hòa, Krông Na.

Hội thi Nhà nông đua tài là sân chơi bổ ích giúp cán bộ, hội viên nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo và giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, tham gia có hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại; xây dựng đảng, chính quyền, tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt; hướng dẫn người nông dân đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học…